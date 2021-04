En el último programa de ‘Dos parejas y un destino’, Jesulín y Chenoa, y La Terremoto de Alcorcón y Perico Delgado han puesto rumbo a la tierra que vio nacer el surrealismo de Dalí para conocer a la persona que les había organizado el viaje. Una anfitriona secreta que, como el genio de Figueres, también tiene sus “excentricidades”. Ni más ni menos que la cantante Mónica Naranjo.

Una noche más, Jesulín y Chenoa han compartido aventura, han vuelto a derrochar complicidad y han seguido dando titulares de su esfera más íntima o vida privada. En esta ocasión, ha sido el maestro quien no ha dudado en hablar de su pedida de mano, del nacimiento de sus hijos, de la admiración que siente su mujer, María José Campanario, por Mónica Naranjo y, también, sobre su vida sexual.

Pese a que no recuerda el lugar donde le pidió la mano a su mujer, el diestro ha vuelto a mostrar su lado más romántico al hablar de María José: “Fue algo muy dulce y muy rápido… Estaba delante de la persona que quería que estuviera a mi lado, que fuera la madre de mis hijos. Cuando lo tienes tan claro, no andas con rodeos, ni historias”.

Pero ese no ha sido el único momento en el que el de Ubrique se ha dejado llevar por sus sentimientos. Jesulín ha confesado que le encanta compartir mucho tiempo con su mujer y que, incluso, quiso estar con ella en el momento del parto. “Deme usted la bata que quiero ver parir a mi mujer”, ha explicado el torero. Y es que, asegura, pocas cosas en la vida son más emocionantes que ver a tu hijo por primera vez: “Poder ver el nacimiento de tu hijo es... Eso es lo maximo. Esos son momentos que no se pueden explicar. Son momentos tan entrañables, tan personales… Empieza la vida de algo que tú has hecho”.