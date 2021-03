En la quinta entrega de "Dos parejas y un destino", Jesulín de Ubrique ha recibido una visita inesperada que le ha dado el empujón que quizá le hacía falta para saltar en paracaídas tándem, una de las sorpresas que les había preparado el anfitrión secreto. María José Campanario ha reaparecido en televisión, no solo para dar ánimos a su marido para vencer el reto de altura, sino para vivir ella también la experiencia: "¿Qué pensabais, que ibais a saltar solitos? Me han dicho que necesitabais ayuda...".

María José, que sabe que Jesulín es un valiente en su disciplina, ha asegurado que su marido tenía "más miedo hoy que cuando se pone delante de un toro". Mientras que ella ha demostrado ser una mujer de lo más atrevida, dispuesta a enfrentarse a cualquier tipo de reto: "Ha habido un momento que se me han tapado los oídos, pero no he tenido sensación de miedo. Me he sentido súper protegida. A ti te veo blanquito, y te he visto girar poco, ¿eh?", ha bromeado con su marido.

Además, Perico y María José han hecho buenas migas enseguida. Y lo han demostrado chinchándose y tomándose el pelo mutuamente. "Tienes los pelos de bruja", le ha dicho el ciclista a la mujer de su nuevo amigo. "Ya, bueno... ¡Anda que tú, chaval! Si parece que te han cardado", ha contestado la odontóloga. Más tarde, añadía: "Menos mal que me has dicho lo de los pelos... Yo te miraba y decía: 'Joe, Pedro, el pelo que lleva'. Ahora me voy a poner las gafitas así, en plan diadema".

La mujer de Jesulín ha vuelto a ponerse delante de las cámaras en plena guerra de Ambiciones y poco después de que volviera a encender la mecha con una storie de Instagram en el que atacaba a Belén Esteban, directamente, sin mencionarla: "Yo no vivo como otras hablando mal de la gente".