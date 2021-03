En el quinto programa de "Dos parejas y un destino", el anfitrión sorpresa ha querido hacer un nuevo experimento y ha revuelto las dos parejas formadas por Jesulín de Ubrique y Chenoa, y La Terremoto de Alcorcón y Pedro Delgado.

Esta vez, las chicas han ido por un lado, como diría La Terre, "de despedida de soltera" y los chicos, por otro. Aunque el destino ha seguido siendo uno con un color muy especial, Sevilla, el segundo hogar de la persona que les ha organizado el viaje.

Un anfitrión almeriense que recorrió el mundo, pasando por "Venezia", acompañando a un famoso grupo de rock español, los míticos Hombres G. Y que hizo sus primeros pinitos en la televisión gracias al padre del líder de la banda, Manolo Summers: "De todo lo que él iba diciendo, yo iba aprendiendo".

"El mejor anfitrión que se podía esperar", ha dicho Chenoa. ¿Quién mejor que Juan y Medio, el presentador estrella de la televisión autonómica andaluza, como anfitrión sorpresa de Sevilla?

A continuación, repasamos los mejores momentos del programa. Recuerda que, si te lo perdiste, lo tienes ya disponible A la carta.

El amor también es dar un salto al vacío... En concreto, desde 4.600 metros. El anfitrión secreto sabe que sus invitados son unos valientes cada uno en su disciplina y por eso les ha organizado una sorpresa que, a buen seguro, no van a olvidar: un salto en paracaídas tándem . Sin duda una experiencia intensa, cargada de adrenalina y emociones a flor de piel. Y que Perico y Jesulín han podido disfrutar en compañía... ¡ María José Campanario ha sorprendido a su marido Jesús para darle el empujón que le hacía falta y vencer juntos el reto de altura !

Chenoa habla con La Terre de su ruptura con David Bisbal

No todas las separaciones son iguales, porque no todas las relaciones lo son. Y aunque no todas golpean con la misma fuerza, casi todas son dolorosas y difíciles de superar. Y más si se trata de una historia de amor surgida en un programa de televisión como "Operación Triunfo": "Es la historia que ha quedado en el corazón de la gente", ha reconocido Chenoa.

Y es que todos fuimos partícipes del noviazgo de David y Chenoa porque creímos vivirlo en directo. Una historia de amor que tanto dio que hablar su principio como su final. Es imposible no recordar el encuentro que la cantante protagonizó con los medios en la puerta de su casa, con la cara roja de llorar y su ya mítico chándal gris: "Él chándal creo que lo regalé; me costó seis euros".