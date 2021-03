Nunca una prenda gris, sencilla y pensada para pasar desapercibida tuvo tanta repercusión mediática como el chándal de Chenoa. ¿Pero qué sabemsos de esa prenda? Han pasado ya más de quince años desde su ruptura, pero la historia de amor de David Bisbal y Chenoa sigue emocionándonos a todos. Y es que todos somos hijos de Operación Triunfo, como explica La Terremoto: "Erais nuestros Ava Gardner y Frank Sinatra. Erais una pareja nuestra porque vimos la historia de amor. Y fue muy bonita, y fuisteis muy queridos".

Recordemos que su historia de amor con David Biscal supuso, además, todo un momento histórico en televisión. El romance de los extriunfitos se formó entre las cuatro paredes de la sala de ensayos mientras ambos ensayaban su tema de la semana, 'Escondidos'. Y juntos vivieron intensamente su amor dentro y fuera de la Academia. "Es la historia que yo creo que ha quedado un poco en el corazón de la gente. Yo lo entiendo", ha reconocido Chenoa.

Historia de una ruptura en chándal

Pero tanto dio que hablar su romance como el punto y final. "El recorrido es ese. Salgo, hago una gira, vuelvo, me voy a vivir y me pongo un chándal; bajo y digo: ¡eh!", ha bromeado Chenoa. Y es que nunca olvidaremos el día que la cantante bajó a atender a los medios sin maquillar, con la nariz roja y su ya mítico chándal gris para contar que lo suyo con David había terminado. ¿Cuánto le costó? Pues Chenoa no ha dudado en decirlo y el precio fue de 6 euros. "Ese chándal, por favor… Lo tienes guardado, ¿no?", le ha preguntado La Terre. "Pues no, yo creo que no. Yo creo que lo regalé".

00.41 min OT. El Reencuentro - Historia de un chandal

Además del chándal, Chenoa ha revelado que tampoco guarda el teléfono de su ex: "No tengo grabado el teléfono de David porque nunca ha estado en el Chat. Pero tampoco tengo el teléfono, yo que sé, de Vero, por ejemplo. Me lo dio hace unos años que nos encontramos en una quedada. Ella había viajado, no la vi más y la volvimos a recuperar un poco porque volvió a España. Y con David pasó lo mismo. Se fue a trabajar bastante más fuera que aquí y yo no tengo el teléfono, no lo he tenido...".

Eso sí, ha confesado que no ha tirado ni regalado, a día de hoy, un vestido que le regaló. Y que después de tanto tiempo, ahora ve su ruptura con otro prisma, con otra distancia: "Lo que pasa que todo el mundo siempre intenta buscar ese 'no se ha olvidado' o ese 'te han dejado'... Ya con una edad, si no lo superas, mal vas".