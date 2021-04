Mónica Naranjo ha revelado en 'Dos parejas y un destino' que Salvador Dalí, uno de los pintores más reconocidos en el mundo, le dio un consejo que jamás ha olvidado: "Déjate guiar por la pasión". Y aunque reconoce que en su momento no entendió a qué se refería, con los años, esa frase ha sido la que le ha acompañado a lo largo de su vida.

La pantera de Figueres, muy fiel a su pasión, estuvo retirada de los escenarios durante siete años. "Y no lo eché de menos", ha confesado. La catalana necesitaba un tiempo para descansar y tomar distancia y, sobre todo, aprender a vivir. "Hay una cosa importantísima en la vida y es respetar los tempos. Si no respetas los tiempos, petas", ha explicado a sus invitados. "Yo siempre comento que tengo la profesión más bonita del mundo. Pero si yo no respeto los tempos de descanso y la lejanía, al final, petas", ha añadido.

Por ello, Mónica Naranjo decidió 'autoexiliarse' en Italia, concretamente en un pueblo pequeño cerca de Mirano. Una vez instalada allí, ha contado que una de las primeras cosas que hizo fue acostumbrar a su oído al 'parlare italiano', un idioma que, en la actualidad, domina a la perfección. Y ha revelado que, en ese momento, no echó de menos la música. "Yo necesitaba vivir. Necesitaba coger un trozo de pan y mojarlo en aceite. Necesitaba aprender a cocinar, tiempo para compartir", se ha sincerado la catalana.

Ese paréntesis le sirvió a Mónica para tomarse la vida de otra forma. Muchos artistas se olvidan de lo que verdaderamente importa por no saber parar y siguen, aún cansados, siguen. Y compromiso tras otro, se sienten cada vez más solos. "Muchas veces lo he comentado con Laura. Hay muchos niños y niñas que quieren dedicarse a esto profesionalmente, pero no son conscientes del grado de sacrificio y disciplina que se requiere para estar en un trabajo como este", ha asegurado. "Y, sobre todo, el tema de los afectos, que no los vas a tener. Los vas a tener muy lejos. Yo me fui de casa con diecisiete años y con diecinueve vivía en México sola".