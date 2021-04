En la última entrega de ‘Dos parejas y un destino’, Jesulín y Chenoa han vivido la experiencia mochilera y han vuelto a intercambiar confidencias en una cabaña de lujo con vistas espectaculares a Vall de Bianya. En esta ocasión, el torero ha hablado abiertamente del divorcio de sus padres y de la relación con su padre, Humberto Janeiro.

No es un secreto que el diestro y la cantante han hecho muy buenas migas desde el principio. Chenoa, incluso, ha afirmado que las puertas de su casa están abiertas para él y María Jesús para lo que haga falta. Y eso que “en mi casa no entra nadie que no conozcas”.

Jesulín y Chenoa en 'Dos parejas y un destino'. DOS PAREJAS Y UN DESTINO - RTVE.es

El de Ubrique ha revelado que su padre siempre fue muy exigente con él. “Si había una cosa que me gustaba y las cosas no funcionaban, pues me quitaba lo que me gustaba”, ha explicado. Sin embargo, echando la vista atrás, agradece que fuera así: “A mis padres siempre les he tenido el respeto que le tiene que tener un hijo a un padre. Después, a lo mejor, se pueden equivocar. ¿Y quién no se equivoca en la vida?”.

Además, recordemos que Humberto Janeiro fue quien impulsó la carrera taurina de su hijo Jesús. “Yo, cuando empecé a torear, mi padre siempre fue la persona que manejó mi economía. Y haría algunas cosas bien, otras mal, pero… es mi padre y punto”, ha sentenciado.