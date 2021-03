En la vida hay decisiones que marcan nuestro destino… y Jesulín de Ubrique nunca mira para atrás. El diestro ha hablado abiertamente de sus comienzos en el mundo del toreo en 'Dos parejas y un destino' y lo ha hecho desde una de las suites más luminosas de la noche madrileña, la habitación Skylight del Hotel Capitol. Tumbados y relajados en su magnífica cama redonda, Jesulín ha explicado a Chenoa que se hizo torero por una deuda que su padre, Humberto Janeiro, contrajo con Rocío Jurado: "Yo he sido torero gracias a una artista".

Su padre, que era empresario de espectáculos y toros, contrataba artistas para cantar y contrató a Rocío Jurado para una de las Ferias, la última que montó, pero no fue bien y se endeudó. Y para pagarle la deuda, Humberto iba a vender el campo: "Yo no entendía nada de aquello. Yo sé que a mi padre, a los cuatro o cinco días, lo llamó el hombre del banco y entonces cogió un cartel y me dijo: 'Jesús, el campo… Se vende'".

Y Jesulín eso no lo iba a permitir. Entonces, cogió a su padre y le dijo "si no vendes el campo, yo soy torero". Y ahí comenzó su carrera. "El primer dinero que yo gané, fue para pagar en el banco el préstamo que había pedido para pagar a Rocío Jurado", ha recordado con emoción.

Jesulín y su padre, Humberto Janeiro. RTVE.es

Pero… ¿A qué se hubiera dedicado de no ser torero? Jesulín lo tiene muy claro y así se lo ha dicho a Chenoa: "Si no hubiera toreado, yo hubiese sido un pedazo de portero. ¡En la Selección Española hubiera jugado!". Y es que al de Ubrique le gustaban los toros, pero su otra gran pasión era el fútbol: "Hubiese sido un crack, un fenómeno. Porque además estaba convencido".

Pese a todo, Jesulín no volvería hacia atrás: "A mí cuando me preguntan sobre imágenes pasadas y me dicen si me arrepiento de algo, pues no. Si lo hice en aquel momento fue porque me salió así, y no lo puedo borrar. Esa ha sido mi vida. Y yo nunca miro para atrás", ha concluido.