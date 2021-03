Chenoa continúa dando titulares sobre su vida personal y profesional en Dos parejas y un destino. En una conversación con su compañero Jesulín de Ubrique, María Laura Corradini - ese es su verdadero nombre - ha hablado abiertamente de sus inicios en el mundo de la música. Muy sincera y con total naturalidad, ha recordado que ella quería estudiar Historia del Arte, pero los caminos de la vida la llevaron a diplomarse en Educación Infantil. "La Universidad con la canción no compaginaba bien", ha señalado.

Aunque nadie le preguntara si quería cantar y hacer música, lo cierto es que la música siempre ha formado parte de su vida. Sus padres son músicos y la música siempre ha sido lo que les ha dado de comer. Y precisamente, la primera vez que Chenoa subió a un escenario lo hizo de forma casual, por sustituir un día a su madre: "Me subí a los tacones, me dieron la carpeta de las letras de las canciones y me fui con mi padre al hotel a cantar".

Chenoa en una de sus primeras apariciones. RTVE.es

Así pues, a los dieciséis años ya comenzó a dedicarse a la música de manera profesional. Su pasión la empujaba a trabajar duro, a veces sin descanso, para conseguir vivir de ello. "Eres una buscavidas", ha reconocido el diestro. "Yo trabajaba por la mañana en la guardería y hacía un cincuenta por ciento de descuento a los padres de los niños que cuidaba para que fueran al Casino por la noche. Luego venían y yo iba con un vestido de lentejuelas verde, con una raja hasta aquí... Y ellos decían: '¿Esta es la educadora de mi hijo?'", ha contado la cantante entre risas.

Chenoa en el Casino de Palma de Mallorca RTVE.es

Por lo que antes de llegar a entrar en la Academia de Operación Triunfo, la artista mallorquina ya tuvo que sacrificar mucho. Por eso nunca se olvidó de quién era y de dónde venía. Chenoa sabía que la Academia era una oportunidad, pero también un privilegio: “Para mí fue un máster porque no pagaba las clases y me daban de comer. Era todo para mí. Desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche sin parar, haciendo lo que más te gusta. Y encima era una canción a la semana”.