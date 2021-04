María Pedraza nos enseñó la lección cuando mostró sus pies 'destrozados' por el ballet: nadie sabe cuántas cicatrices se esconden bajo la ropa de un bailarín. Miguel Ángel Muñoz se ha sumado, en el tercer programa de The Dancer, a este recuento de heridas de guerra. "¿Vosotros tenéis alguna lesión?", preguntaba a Lola Índigo y a Rafa Méndez, sus compañeros del jurado. Este último tiene dos meniscos rotos, pero nada que iguale la impactante revelación de Miguel Ángel.

"Yo tengo los dos meniscos y los dos hombros, la rodilla y dos hernias", dice el presentador que comenzó su carrera como bailarín cuando tuvo que tomar clases para optar a su papel en Un paso adelante. Señándose primero el hombro izquierdo, continúa: "A mí este hombro, hasta que me operé, se me salió 15 o 16 veces. Y este otro [el derecho] se me ha salido más de 50".

00.36 min The Dancer - Miguel Ángel Muñoz habla de sus lesiones

El baile es un oficio exigente que a menudo se salda su deuda en el cuerpo. Cirugía, ejercicio y rehabilitación son la pauta que sigue Miguel Ángel Muñoz, acostumbrado a padecer dolores: diagnosticado con una artritis degenerativa y dos hernias discales, sólo ahora comienza a recuperarse de los horribles dolores que sufrió durante el confinamiento. "Una de ellas me tiene pinzado el nervio y, aparte del dolor más grande que nunca había experimentado, se llevó la fuerza de todo mi brazo izquierdo incluyendo el tríceps y el pectoral", contaba el actor.

Ya ha recuperado movilidad, y bailó con tacones en 'The Dancer' La natación, el yoga o el running son algunos de los ejercicios que, paulatinamente, han ido ayudando a la recuperación de Miguel Ángel Muñoz, que en el programa ya ha hecho alguna que otra concesión 'actrobática' al espectáculo. Como, por ejemplo, plantarse unos zapatos de tacón y bailar junto a uno de los grupos participantes en el escenario, demostrando que, como enseña Erik Cavanaugh, no sólo no hay nada de lo que avergonzarse: sino que bailar con tacones es una tarea muy, muy difícil. 02.42 min The Dancer - Miguel Ángel Muñoz se pone tacones para bailar con Icónicas