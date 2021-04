María Pedraza ha terminado de rodar la tercera película de Jota Linares, Las niñas de cristal, un trabajo cinematográfico en el que ha podido combinar sus dos pasiones: danza e interpretación. La actriz nos tiene más que acostumbrados desde hace tiempo a verla en espectaculares fotografías en Instagram donde presume no solo de figura esbelta y atlética, sino también de ser una gran bailarina de ballet.

Lo cierto es que dedicarse a la interpretación como modo de vida no estaba en los planes de María Pedraza . Sabía que quería dedicarse al arte escénico encima de unas tablas, pero no en el papel de otra persona. El sueño de la artista había sido siempre bailar hasta morir . Ella misma reconoce que sus inicios en la actuación fueron completamente fortuitos, como para muchas actrices de éxito.

María Pedraza danza en Las niñas de cristal

María Pedraza se ha despedido de todo el equipo de rodaje de Las niñas de cristal, la nueva película de Jota Linares: "Suena Dancing on my own, de Calum Scott y resuena en mi cabeza la llamada de Jota Linares hace un año", escribe la actriz al lado de una fotogalería en Instagram donde ha elegido los mejore momentos del rodaje. Fue una llamada que recibió con mucha ilusión al saber que protagonizaría la tercera película del director.

"Cuando recibí la llamada de Jota, no estaba pasando por uno de mis mejores momentos porque no sé contar historias sin sentir pasión y admiración por ellas", afirma Pedraza, emocionada por haber tenido la oportunidad de trabajar en este último proyecto. Asegura que 2020 no fue solo un año duro por la pandemia, sino también por la falta de trabajos en lo profesional: "No recibía los proyectos que me gustarían. Pensé que toda la suerte estaba en mi mano y que la vida del actor era más sencilla de lo que creía".

María Pedraza: luces, cámara... acción

Gracias a esta nueva aventura en el cine, María ha unido por fin sus dos pasiones: la danza y la interpretación. El baile siempre ha estado muy presente en su vida y es prácticamente una extensión más de su propio ser: "Cuando bailo, me siento yo. Cuando bailo, me creo a mí y siento que todo es verdad", expresó en una rueda de prensa.

Pero no todo es tan bonito como parece... La danza es un mundo lleno de luz que guarda verdaderos horrores en su interior y tal vez el mayor de ellos sea el sacrificio que los bailarines tienen que hacer para su entrenamiento, estar en forma, mantener el equilibrio y, sobre todo, ir a ritmo. En el ballet se complica más porque se añade otro invonveniente: el de los pies doloridos y deformes por el constante esfuerzo. La propia María Pedraza lo contó durante una entrevista en El hormiguero: "Lo peor son los pies, es lo que más duele, y cuando se te caen las uñas".

María Pedraza enseña la otra cara del ballet, que deja huella en el cuerpo

Sin embargo, la artista agradece enormemente la llamda de Linares y el haber tenido tiempo de reflexionar qué tipo de actriz quiere ser: "Ahora mis ojos son un océano. Recuerdo y agradezco todo lo bueno que la vida me ha regalado y a las personas que han aparecido en mi vida", escribe María Pedraza al lado de sus recuerdos del rodaje.

Ha escrito agradecimientos para sus compañeros y para el propio director: "Gracias Jota Linares por confiar ciegamente en mí, por hacerme fuerte ante las adversidades y por transformar todo lo que me ha pasado en arte", dice. María Pedraza pone punto y final a una de las etapas más importantes de su vida: "Es una despedida, pero con una sonrisa y con el alma abierta a todo lo que la vida me tenga escrito. Gracias a todas aquellas personas que han vivido en mi y a los/as que han hecho posible este proyecto", afirma.

María Pedraza baila en 'Las niñas de cristal' El ballet es una de las artes escénicas más exigentes RTVE

Jota Linares también se ha despedido de todo el equipo en su cuenta de Instagram con una imagen de las tres claquetas que tiene de recuerdo por cada una de sus películas. Aunque al director le pareza "surrealista" estar trabajando ya en su tercera película, ha agradecido muy emocionado la oportunidad de dedicarse al cine: "Me quedo con un equipo que hace 18 semanas empezó siendo técnico y artístico y hace unas horas se convirtió en familia. Ellos han puesto cada pieza de esta aventura", escribe.

