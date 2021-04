Su vida se ha convertido en un trending topic continuo desde que salió a la luz el primer capítulo del documental que lleva su nombre. Rocío Carrasco se ha propuesto contar su verdad, la que tanto tiempo lleva callándose, y ha decidido hacerlo en televisión. Un mundo que conoce desde que nació gracias a la fama de su madre. Rocío Jurado no quería que su hija se convirtiera en artista, y no lo hizo, aunque siempre estuvo ligada al mundo de la televisión. Después de una vida entera en el foco mediático, las cámaras no la intimidan, ni siquiera cuado todos los objetivos apuntan hacia ella.

Su primer trabajo fue precisamente en televisión, en esta misma casa: Televisión Española. Una jovencísima Rocío Carrasco entró en escena durante la gala de Nocheviaje de 1993. Junto a ella, el duo cómico Cruz y Raya, los maestros de ceremonias que la ayudaron a meterse al público en el bolsillo. No tuvo que esforzarse mucho, la ovación llegó nada más que la hija de 'la más grande' puso un pie en el plató. Los asistentes la recibieron entre aplausos y silbidos. Rocío Carrasco llevaba un elegante vestido negro, la melena suelta y unos llamativos pendientes. Sin conocerla, nadie hubiera adivinado que aquella joven tenía tan solo 16 años.

Después de felicitar el año nuevo, tuvo que realizar una especie de performance junto al dúo cómico. Un poco más tímida, pero sin rastro de los nervios propios de un momento como este. Rocío Carrasco tenía que ayudar a descorchar una botella de champán. Levantó al público y consiguió la hazaña, con tan mala suerte que el corcho fue a parar en el ojo de uno de los invitados. Un 'accidente' que Rocío Carrasco no sabía cómo subsanar. "No se preocupe, porque esta noche vamos a hacer todo lo que sea posible para que se le olvide el incidente", aseguró, para después hacer de presentadora y dar paso a su madre. "Una artista que no necesita presentación", añadió.

03.12 min Rocío Jurado en casa junto a su marido y su hija Rociíto

Aquel fue su primer trabajo, pero no era la primera vez que salía por televisión. Rocío Jurado y Pedro Carrasco presentaron a su hija cuando esta apenas tenía un año. A partir de ahí, Rociito comenzó su carrera como modelo, pero en 1997 retomó su faceta televisiva, hasta ahora.