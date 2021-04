Rocio Carrasco ha llegado a peluquería y maquillaje cuando Blas Cantó estaba ensayando con el pianista un tema muy especial de Rocío Jurado, ‘Como las alas al viento’ con el que dará comienzo la esperada entrevista, un paso más en la emisión del documental protagonizado por la hija de 'la más grande'. Los que la han visto dicen que ha llegado a Telecinco “positiva y con ganas, pero muy nerviosa”. Ha escogido un traje en un tono azul pavo real, un color que para ella tiene un significado especial, seguramente relacionado con su madre. Los expertos dicen que huye del blanco y del negro porque no quiere ofrecer una imagen de víctima. “Ni se viste ni actúa como tal”, han dicho los expertos en comunicación verbal. Ha ido sola, sin Fidel, y todos los pasos que está dando cuentan con la aprobación de sus terapeutas y abogados.

Rocío Carrasco se enfrenta ahora al directo y toda la expectación, y el morbo, se centra en la respuesta que le dará a su hija Rocío Flores sobre por qué no le ha cogido el teléfono ni le ha devuelto las llamadas. Sobre su otro hijo no se hablará, y si se hace será de forma indirecta. Una decisión que han tomado todos los implicados para proteger al joven. Hoy sus esperadas palabras serán un tsunami que afectará a toda su familia: hijos, hermanos, padrastro, tíos, primos…

Rocío Flores en una terraza en Madrid GTRES

Y mientras... ¿Qué hacen sus familiares? Su hija, Rocío Flores, ha salido a tomar algo por Madrid este miércoles, mientras toda España espera, como ella, la respuesta de su madre. El documental de Rocío Carrasco ha puesto al clan de Chipiona que protagonizó el capítulo más tenso de Lazos de sangre en el punto de mira, causando un enorme revuelo y virtiendo serias acusaciones y sospechas sobre toda la familia. En el seno de la familia, algunos guardan silencio; otros, toman parte por Antonio David. La opinión de Rocío Jurado es la eterna desconocida, y desde todos los frentes tratan de hacerla suya. En medio de todo este lío, es el momento de mirar alrededor y recapitular: ¿En qué punto estamos? ¿Qué opina cada uno de los familiares de Rocío Carrasco?

Rocío Flores: el llamamiento de su hija Lo más duro del documental de 'Rociito' es el modo en que esta se viene abajo al hablar de sus hijos. Declaraciones demoledoras, como ese "yo he tenido a mis hijos muertos en vida", dan su versión sobre el doloroso distanciamiento de Rocío Flores y de su hermano, David. Pero la protagonista de este conflicto es su hija: Rocío, que fue condenada en firme por un delito de maltrato contra su madre. Aunque Rociito culpa a Antonio David de la conducta de sus hijos, Rocío Flores ha querido dar su versión de los hechos y entablar comunicación con su madre, o al menos eso ha defendido en sus redes sociales: "Con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más", comentaba después del documental. "No se vió oportuno, no se me dejó". 00.28 min Rocío Flores explica los motivos por los que no se ha pronunciado tras el documental de su madre Varios miembros de la familia, como Amador Mohedano o Ana María Aldón, pareja de Ortega Cano, han juzgado en distinta medida la decisión de Rociito de no responder, al menos de momento, a las alegaciones de su hija. Aunque las causas pueden ser tan diversas como comprensibles: según la sentencia del Juzgado de menores, en 2012 Rocío Flores "le propinó varios golpes, llegando incluso a tirarla al suelo, para posteriormente seguir golpeándola, dándole varias patadas" a Rocío Carrasco.

José Ortega Cano hablará pronto Es la noticia del día: Ortega Cano hablará cuando termine el documental de Rocío Carrasco, y no antes, pues, según su mujer, el torero no está viendo la serie de entrevistas por recomendación de sus médicos, que prefieren que no se altere. Entre las alusiones que ha hecho Rociito sobre él, se encuentra la afirmación: "Yo a José Ortega Cano siempre le tuve mucho cariño", que no obstante terminó en un tono agridulce. "Le tuve. En pasado. No es que ya no le tenga afecto, es que no lo quiero tener en mi vida". Según fuentes cercanas, el distanciamiento de Rociito se debería a la cercanía de Ortega Cano con Rocío Flores y Gloria Camila.

Ana María Aldón, entre dos aguas La esposa de Ortega Cano, Ana María Aldón, sí se ha posicionado tibiamente del lado de Rocío Flores, aunque dice que entiende las razones por las que su madre no le contesta al teléfono. "Ella ha hablado desde el corazón, ella misma lo ha dicho, que está cansada, no puede más con la situación mediática que está viviendo, la presión, pero no solamente de ella, habla también de su hermano. A mí me parece una llamada de una hija desesperada que no puede con la situación", dijo. No obstante, poniéndose en el lugar de Rociito, decía: "No me extraña que no le coja el teléfono porque ella está mal, en tratamiento, y no sabe lo que se va a encontrar".

Gloria Camila y José Fernando, con cautela Rocío Carrasco ha afirmado que quiere mucho a sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, pero no tiene relación con ellos por culpa de Antonio David: porque, según Ana María Aldón, el hecho de que aún guarden relación con él dificulta, como en el caso de Ortega Cano, el trato con ella. No obstante, y pese a los esfuerzos de enfrentarlas de los medios, Gloria Camila no ha hablado públicamente en contra de Rocío Carrasco y se ha mostrado amable hacia su hermana. Cuando le preguntaron si a su madre le habría gustado verlas juntas en un plató, ella respondió que sí, "le gustaría vernos juntas y contentas". Gloria Camila interpreta a Cloe en 'Dos vidas' José Fernando, por su parte, no se ha manifestado sobre el documental. Lleva cuatro años ingresado en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios, lucha contra sus adicciones y sólo ha abandonado este lugar para acudir a una citación para resolver sus problemas judiciales. La que sí se ha pronunciado es su pareja, Michu, que afirmó: "José Fernando siempre ha tenido y tendrá un gran cariño por Rocío Carrasco", y no le importaría que este se reencontrase con su hermana. "Lo que a él le haga feliz, bienvenido será".

Raquel Mosquera, ¿a punto de demandar? La muerte de Pedro Carrasco fue un duro golpe para Rocío Carrasco, que se reconcilió con su padre tras una larga temporada sin dirigirse la palabra y gracias a, según ella misma cuenta, la intervención de Fidel Albiac. "Fidel me dijo que si yo no llamaba a mi padre y le decía que viniera a mi casa que él se iba, que yo tenía que hablar con mi padre. Así lo hice. Lo llamé. Tuvimos una conversación muy larga en presencia de la que era su mujer en ese momento". O sea, Raquel Mosquera. Según Rociito, su padre le habría pedido perdón a Fidel y también a ella, habiendo hecho de este modo las paces. Pedro Carrasco y Raquel Mosquera en un posado navideño en 1996 GTRES De esta manera negaba el testimonio Raquel Mosquera: "Todo lo que se ha contado sobre esa reunión por parte de esa mujer es mentira. Por mucho que ella diga, mi padre no hubiese dicho nunca 'a esta hija de puta no vuelvo a verla'. A mí me cortan el cuello y las manos y mi padre no dice eso de mí. Mi padre no se va haciendo eses ni dando volantazos porque hubiese tenido una discusión conmigo. Mi padre se va haciendo eses por otras circunstancias que ella sabe muy bien por qué. Le quedará a ella en su mente'. Ahora, la familia de Raquel Mosquera culpabiliza a Rocío Carrasco del brote psicótico que ha sufrido, y estarían barajando demandarla por difamación después de dar la entrevista. Rocío Carrasco: ¿Cómo se despidó de su padre? ¿Dónde está el Rolex? ¿Miente Raquel Mosquera?

Amador Mohedano, contra Rociito El hermano de Rocío Jurado se ha manifestado tras el episodio en el que su hija relataba la enfermedad de su madre, alegando que había pasado varias noches al lado de su madre en Houston "Es completamente falso, es mentira. No estuvo ni una noche", dijo. Y se puso del lado de Rocío Flores: "Ayer estuve hablando con ella. Ya más llamadas de socorro no puede hacer. Le dije: tranquila, tú habla con el corazón. Está clarísimo que defiende a su hermano a capa y espada y por eso le duele tanto este asunto". Asimismo, se enfrenta con cinismo al resto de la entrevista de su sobrina: "A mí me va a caer seguro. Lo único que puedo justificar es que me caiga a mí, pero no a los demás de la familia".

Rosa Benito se deshace en lágrimas La dureza de Amador Mohedano en relación con este episodio tiene que ver con el estado en el que sus palabras dejaron, aparentemente, a Rosa Benito, que rompía en lágrimas al relatar su versión sobre las noches en el hospital con Rocío Jurado: "No estuvo ni una. Es verdad que había tres turnos divididos entre mi cuñada Gloria, ella y yo". Aunque no se muestra beligerante contra Rocío Carrasco: "Cuando yo hablo de que me quedo las noches no lo hago para tirarme flores ni para desmerecer a nadie. Yo no tengo odio, tengo dolor". Pero sí le lleva la contraria firmemente: "Cuando ella dice que se queda en ese horario porque su madre está durmiendo… ¡Si es que era cuando Rocío Jurado más despierta estaba!". Como Ortega Cano, Rosa Benito tampoco quiere seguir viendo el programa: "No estoy viendo nada porque vi el primero y me afectó muchísimo. Lo veré cuado esté preparada mentalmente, porque yo he sido una persona enferma y no quiero ver cosas que me hagan sufrir. Es revivir algo que tú has vivido y es duro, es muy duro cuando estas vindo y oyendo cosas de tu vida, porque esa también es mi vida. Yo he estado al lado de Rocío Jurado".