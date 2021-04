Blas Cantó ha interpretado una emotiva versión de "Como las alas al viento", tema con el que ha rendido tributo a Rocío Jurado. El candidato de España en Eurovisión 2021 viajará a Róterdam en menos de un mes y ha querido promocionar su candidatura en el plató de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva', de Telecinco. La delicada e íntima actuación de nuestro representante, acompañando solo su voz con la melodía del piano, ha acompañado a la entrada de Rocío Carrasco en plató. "Gracias", le ha dicho muy emocionada y entre lágrimas.

“Blas Cantó dando paso a Rocío Carrasco cantando una canción de su madre. Que paren la simulación ya #RocioEnDirecto pic.twitter.com/MSH9u9f9Bb“ — Eurofans Spain (@Eurovision_ESP) April 21, 2021

Blas Cantó, visiblemente emocionado durante su intervención, ha hecho suya la canción con partes casi con su voz desnuda y dándole giros aflamencados. La elección de este tema dentro del repertorio de la Más Grande cobra sentido, ya que guarda el mismo mensaje que su propuesta el certamen europeo, "Voy a quedarme": la fe y la esperanza nos pueden ayudar en los momentos más difíciles de nuestra vida.

03.21 min Eurovisión 2021 - Blas Cantó: "Voy a quedarme" (Videoclip oficial completo)

Tras cantar "Como las alas al viento", los presentadores Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera han alabado la voz y la carrera del cantante murciano. Además, le han invitado a volver el próximo miércoles para interpretar en directo la canción con la que participara en la 65ª edición del festival. "Primero hemos tenido a dos teloneros. Y la semana que viene, tenemos al ganador”, han bromeado los presentadores.

También ha recordado cómo conoció a la chipionera en el Teatro Romea de Murcia cuando tenía 10 años. El joven artista, que ya había ganado "Veo, veo" en el año 2000, pudo charlar con la cantante de "Como yo te amo" y "le dijo cosas preciosas". Ahora, dos décadas después, la música ha vuelto a unirlos.

“Con 10 años conocí a Rocío Jurado en el Teatro Romea de Murcia. Me escuchó cantar y me dijo cosas Preciosas. Hoy, 20 años después, cantaré una de sus canciones. Bendita música. ��“ — Blas Cantó �� (@BlasCanto) April 21, 2021

Blas Cantó es el tercer candidato de Eurovisión 2021 que visita los estudios de Fuencarral, siguiendo los pasos del suizo Gjon's Tears y la francesa Barbara Pravi. Ésta última también hizo un guiño a Rocío Jurado cantando a capela "Como una ola" en su aparición en la televisión española.

“Holà queridos, nos vemos este domingo a las 22h en @telecincoes y en directo en el programa sobre Rocío Jurado �� cantaré mi canción "Voilà"! Hâte ! pic.twitter.com/C7HsSdoCiO“ — Barbara Pravi (@Babpravi) April 3, 2021

Sus compañeros de edición sí interpretaron los temas con los que compiten en Róterdam. Así, los espectadores españoles pudieron disfrutar en directo de las potentes "Tout l' Univers" y "Voilá". Curiosamente, las dos propuestas están escritas en francés y parten como favoritas para ganar el micrófono de cristal.

02.58 min Eurovisión 2021 - Barbara Pravi de Francia: "Voilà" (Videoclip Oficial)

Además, la canción suiza pone la banda sonora a la cabecera de la docuserie de Rociíto, mientras que la propuesta gala suena en los avances del formato. Pero no son los únicos temas eurovisivos que han sonado, ya que durante alguno de los capítulos hemos podido escuchar "Growing up is getting old", de Victoria (candidata de Bulgaria) y "Répondez-moi", la entrada de Gjon's Tears para la cancelada edición de 2020.