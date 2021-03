Comienza la cuenta atrás para el Festival de Eurovisión 2021. Blas Cantó ya ha puesto rumbo a Róterdam y ha grabado la versión en inglés de "Voy a quedarme". Con "I'll stay", que así se titula, el artista quiere que la historia y mensaje de esperanza de su canción llegue a los corazones de toda Europa.

"Al igual que el año pasado, quería hacer la versión en inglés del tema. Me gusta mucho este idioma, tiene otra sonoridad y, sobre todo, me gustaría que la gente entienda la letra en los mayores sitios posibles", ha apuntado.

"I'll stay" es producción en acústico, intimista, con la que el intérprete vuelve a los orígenes de su propuesta para el festival: "Vamos a hacer una versión más acústica y llevar la canción a donde nació. Es un poco más larga. Hay momentos que eliminamos y que ahora rescatamos para esta versión. Creo que es un buen momento para recordar cómo empezó todo".

I made a promise to hold you forever by the hand. And then I wonder of the let go. So don't worry here I stand to remind you, like the first time, I will always love you more than yesterday and no matter where I'll stay.

Además, ha añadido que echaba de menos cantar en inglés porque ha pasado la mitad de su vida y su carrera haciéndolo y, de alguna forma, su garganta se acostumbró a interpretar en este idioma. "Cuando la canto en inglés, me siento un poco más relajado. Puede ser porque no es mi lengua materna o porque los sentimientos son distintos. Pero me emociona mucho cantarla" , ha afirmado.

"Voy a quedarme" también sonará en francés

Blas Cantó ha comentado que le gustaría sacar también la versión en francés de "Voy a quedarme", aunque aún no sabe ni cómo ni cuándo. "Me hace especial ilusión porque, aunque no he cantado tanto en francés, me gustaría llevarlo a cabo con esta canción y en esta ocasión concretamente. No sé cuándo sucederá o si será para mis redes sociales, para un concierto, para estrenarla en algún sitio especial... pero quiero que esto suceda".

El artista es un enamorado del idioma galo y surgió la idea de adaptar la letra a esta lengua a través de las redes sociales:

"Un chico llamado Florian B me envió la versión en francés y me gustó mucho. Era una versión preciosa, a piano y cuerda. Enseguida le escribí y le dije que me gustaría que fuera el 'adaptador oficial' de la canción", ha contado el intérprete.

Blas Cantó escribió la canción con la que participará en el certamen europeo en un momento muy duro de su vida, cuando falleció su padre. Meses más tarde, la grabación del tema coincidió con otro duro golpe: la muerte de su abuela, enferma de coronavirus. A ella le dedica "Voy a quedarme", cuya historia será cercana para muchos seguidores en todo el mundo que han sufrido ese mismo dolor a causa de la pandemia.