Â¿QuÃ© opinan los zetas de la telebasura?

Si le preguntas a un extranjero qué piensa de España, posiblemente responda que envidia nuestro clima y diversidad cultural —nada tiene que ver un gallego con un andaluz o un vasco con un canario. También destacaría la gastronomía, especialmente la tortilla de patatas o el jamón ibérico. Es probable que incluso haga referencia a parte de nuestro legado histórico, como el Museo del Prado, La Alhambra, la Catedral de Santiago o el el Guggenheim de Bilbao.

Sin embargo, si hay algo que realmente nos caracterice —y nos una— a todos los españoles es la telebasura. Y no, no se trata de un coloquialismo. La palabra “telebasura” está reconocida por la RAE, definida como “el conjunto de programas televisivos de contenidos zafios y vulgares”.

¿Está de moda?

“Estaba haciendo zapping”, “lo estaba viendo mi madre”, “me lo puse de fondo”. En cualquier caso, es innegable que la gran parte de la población española consume este tipo de contenidos. Le pese a quien le pese. Y no lo digo yo, lo dicen los datos de audiencia.

Si hace unos años estaba mal visto que la gente joven se enganchase a la telebasura, ahora parece que cada vez está más aceptado. La frase “Sálvame es para abuelas” va quedando anticuada. Son muchos los que creen que cuanto más grosero y más ordinario más audiencia.

Es difícil, por no decir imposible, que no hayas oído hablar de 'La Isla de las Tentaciones', 'Supervivientes', 'las Kardashians' o 'Jugando con fuego'. Forman parte de nuestra vida diaria y de la conversación común. Parece que si no sigues este tipo de programas, estás automáticamente fuera del sistema.

'Lo de Évole' en la Sexta no se ha quedado atrás. El pasado domingo repetían invitado, Miguel Bosé, para hablar de lo que todo el mundo quería saber: sus teorías conspirativas. Lejos de permitir que se explicara, si no le iban a dejar hablar mejor no haber invitado a un negacionista, Bosé se convirtió en una especie de bufón del que todos nos debíamos reír. “Si ya sabes cómo me pongo, pa’ que me invitas”.