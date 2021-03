Rocío Carrasco conoció a Antonio David en Chipiona, Cádiz. Fue en 1994, cuando tan solo tenía 17 años. Enseguida se prendó del malagueño, de aires chulescos, bien vestido, guapo, 'perita'... El encaprichamiento dio paso al amor y Rocío Jurado no pudo frenar las ganas de volar de su hija. "Cuando cumplí 18 años decidí dejar el internado e irme de casa para irme a Argentona con Antonio David. Dejé a mi madre llorando en el suelo diciéndome '¡Rocío, no te vayas. Te vas a arrepentir. No me gusta!' mientras mi padre me dijo: ¡'Te va a hacer una barriga, que es lo que quiere!' Ninguno de los dos se confundió".

Rocío Carrasco dejó la vida en la casa familiar, las comodidades y los caprichos. Cambió el amor de su madre por el del guardia civil. Nunca había cocinado, ni siquiera habría frito un huevo, y ahora estaba compartiendo piso con los compañeros de su novio. "Yo en aquel momento jugaba a ser mayor. Estaba con la persona que quería. En un principio la convivencia era buena. Pero empezó a aparecer y desaparecer. Aparecía con la novia de un compañero... cosas que te van escamando. Te entran sentimientos encontrados. Estás entre el me lo creo y la duda. Él recurría al llanto, al no es culpa mía, al qué estás diciendo".

La armonía y el cariño del principio fueron desapareciendo. Poco a poco la vida dejó de ser de color de rosa. "Yo no estaba dispuesta a admitir que me había equivocado al irme con Antonio David. Entonces ocurre lo de la famosa multa. Eso fue la bomba", recuerda nerviosa. "Le llamaron por teléfono y se fue al cuartel. Luego me dijo que esto le había pasado por ser mi novio. Todo le valía menos admitir que se había quedado con el dinero de un tío. Y yo le defendía y me partía la cara con él".

Ese episodio marcó la vida de la pareja. La noticia tuvo un enorme impacto mediático. Al 'novio de la hija de Rocío Jurado' se le acusaba de haber puesto una multa de 50 000 pesetas (unos 300 euros actuales) a un turista francés y de repartirse el dinero con un compañero. La presión pasó por encima de la joven e impactó contra su madre. "Mi madre tenía una relación con la prensa extraordinaria. Se quebró y ella no entendía por qué. Yo le dije que era imposible lo del robo y ella pensó lo mismo que yo".

A Antonio David le ponen en arresto domiciliario y se lo salta en varias ocasiones. "Íbamos a comer a un restaurante del pueblo. Unos chavales que jugaban a la pelota en la plaza le increpan y le llaman chorizo. Él se va a por ellos. Eran niños. Les agrede físicamente. Uno de ellos es el hijo de su cabo. Él no lo sabía y su padre lo denuncia. Hay un juicio y le cae otra condena. Otro arresto domiciliario. Soy yo la que le dice que le van a echar y que cause baja y se vaya antes", cuenta con templanza.

