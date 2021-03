Armie Hammer, señalado por sus supuestos gustos caníbales, se enfrenta a duras acusaciones por parte de esta mujer, que se ha identificado como Effie y tiene 24 años. Poco más se sabe de la joven, tan solo que vive en Europa, y por eso ha declarado ante el juez a través de videollamada a Los Ángeles (California, EE.UU.). Acusa al actor de sufrido abuso mental, emocional y sexual y dice que llegó a temer por su vida. Su testimonio es desgarrador y, entre lágrimas, ha relatado que la agresión se produjo en 2017, cuando ella tenía 20 años.

'Effie' con el actor Armie Hammer en una fotografía sin ficha facilitada a los medios por Gloria Allred. RTVE

Dice que conoció al actor a través de Facebook y que pronto se vio envuelta en una intensa relación con él y que la sometió a tácticas de manipulación y se volvió cada vez más violento. "El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales golpeó repetidamente mi cabeza contra la pared, magullando mi cara. También cometió otros actos de violencia contra mí que yo no consentí", ha declarado.

"Durante esas cuatro horas intenté escapar pero no me dejaba. Pensé que me iba a matar. Entonces me dejó, sin preocuparse por cómo me encontraba", añade la joven, que dice sentirse traumatizada hasta el punto de plantearse el suicidio. Effie ha aportado una fotografía posando junto a Hammer en actitud cariñosa y sonriente, e insiste en que su objetivo es que el actor "rinda cuentas y evitar así que esto les ocurra a otras mujeres". La policía de Los Ángeles ha confirmado que abrió el expediente el pasado 3 de febrero, cuando les llegó el testimonio, y ya está investigando al actor "por un supuesto delito de violación".

Elizabeth Chambers pidió el divorcio a Armie Hammer a mediados de 2020 después de diez años y dos hijos en común. Tammie Arroyo / AF

El actor ha declarado que sus actividades sexuales fuera de su matrimonio con Elizabeth Chambers, ahora divorciados, fueron "completamente consensuadas en el sentido en que fueron totalmente habladas, acordadas y mutuamente participativas". Hammer, de 34 años, está en el centro de la polémica desde principios de 2021, cuando se filtraron a través de una cuenta de Instagram anónima llamada 'House of Effie' supuestos mensajes privados en los que detallaba perturbadoras fantasías sexuales, desde mutilaciones hasta canibalismo, a los que se sumaron testimonios en la misma línea de dos exparejas. El actor se enfrenta a un futuro incierto y su carrera por ahora está parada: ha perdido el contrato con su agencia de representación y su publicista, y además le han cancelado los contratos que tenía ya en marcha, como la serie sobre el rodaje de la película El padrino y una comedia con Jennifer López.