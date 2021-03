Los abogados de Johnny Depp han recurrido la sentencia del Tribunal Supremo de Londres, que no encontró culpable de difamación al diario The Sun por llamar a Depp "maltratador de esposas". Los juristas consideran que la sentencia es "simplemente errónea", y han pedido permiso para realizar la apelación de un dictamen que consideran "plenamente erróneo" y "manifiestamente peligroso". Abren así un nuevo capítulo del caso que ha sido calificado por la prensa como "el mayor juicio por difamación del siglo XXI en Inglaterra", y que sacó al sol los trapos más sucios del tumultuoso matrimonio.

En el recurso, los abogados de Depp han presentado nuevas pruebas orales con esperanzas de, según informa Yahoo, anular esta decisión y permitir un nuevo juicio en el que el asunto pueda resolverse de una vez por todas. Además, acusan a Amber Heard de faltar a su palabra: pese a haber alegado que donó todo el dinero que recibió al divorciarse de Depp, alegan que sólo donó un séptimo del total de 7 millones recibidos.

Amber Heard y Johnny Depp en un evento en California, 2016 GTRES

La defensa de Depp considera que el juez "no examinó toda la evidencia y los argumentos con el cuidado que las partes tienen derecho a esperar, y que una resolución satisfactoria del asunto demandaba", al no tener en cuenta unos audios filtrados en los que Head también amenazaba al actor, y admitir las acusaciones de ella sin suficiente evidencia forense. Por otro lado, la abogada de The Sun defiende la sentencia y alega que Johnny Depp mintió en varias ocasiones y así lo encontró el juez: "Es eviente tras la sentencia que no hay bases para concluir que el juez no haya examinado correctamente la evidencia o provisto suficientes razones", dicen.

El juez Andrew Nicol dictó sentencia el pasado noviembre, tras atender a la serie de alegatos y contraalegatos que Johnny Depp y Amber Heard realizaron en un bochornoso juicio en el que detallaron diversos estallidos de violencia de los que se acusaron mutuamente. Tras el veredicto del juez Nicol, Depp fue obligado a abandonar la franquicia de Animales Fantásticos, los spin-offs cinematográficos de Harry Potter, algo que consideran altamente dañino para su carrera.

¿Otro escandaloso juicio en el horizonte? Sin embargo, en el primer juicio el diario The Sun alegaba tener evidencia más que de sobra para respaldar sus acusaciones de conducta violenta, y en el juicio se pusieron sobre la mesa una serie de anécdotas delirantes sobre el estilo de vida del actor: mensajes en los que reconocía el consumo de drogas, una lesión que le costó millones de dólares a la productora de Piratas del Caribe o el reto de pelearse cuerpo a cuerpo en una jaula con Elon Musk, antiguo amante de Heard, son sólo algunas de ellas. Durante el juicio el pasado verano, Heard dijo que Depp se convertía en "un monstruo" tras consumir drogas y alcohol, y que había amenazado con matarla. Detalló 14 episodios de violencia en los que dijo que el actor la estranguló, pegó, le dio cabezazos y puñetazos, y el juez aceptó 12 de estas instancias. Los abogados de Depp insisten en que no se estudió toda la evidencia disponible. Johnny Depp llegando a la corte suprema de Londres en su juicio contra The Sun GTRES Además del recurso y el posible juicio posterior, Johnny Depp y Amber Heard están envueltos en otro litigio: él considera que su exmujer lo difamó también en una columna publicada en el Washington Post, y ese juicio estaba previsto para el 17 de mayo. Pero, por causa del coronavirus, ha vuelto a ser aplazado hasta el 11 de abrill de 2022, cuando tendrá lugar en el condado de Fairfax, Virginia. Es decir: además del juicio en Inglaterra, la pareja se juega una suma millonaria de dinero en los tribunales norteamericanos. Depp le pide 50 millones a Amber Heard, y Heard lo ha demandado a él por 100 millones. Amber Heard llega a la corte suprema de Londres para escuchar el juicio de Johnny Depp contra The Sun GTRES