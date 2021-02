Johnny Depp atraviesa su peor momento profesional y Tim Burton podría ser su salvador

Últimamente el actor no para de recibir malas noticias. Hace unos días perdía el juicio por difamación contra el diario británico The Sun por una noticia donde se hacía referencia a él como "maltratador" en su relación con su ex Amber Heard, y ahora Warner le comunica que ya no va a participar en la próxima película de Animales Fantásticos. La tercera entrega de la saga contaba hasta el momento con Depp para volver a interpretar al villano Gellert Grindelwald, pues parece que tendrán que buscar pronto un sustituto. La película que se iba a estrenar este noviembre, ha tenido que posponer la fecha hasta el verano de 2022.

Lo ha comunicado él mismo a través de su cuenta de Instagram. "Warner Bros. me ha pedido que deje de interpretar a Grindelwald en Animales fantásticos y he respetado su deseo", escribía el actor. Pero este no es el primer gran contrato que pierde en los últimos tiempos. Después de Warner vino Disney, que decidió prescindir de él para volver a dar vida a uno de sus personajes más memorables, Jack Sparrow. Disney confirmó que no contaría con el actor para sus próximas entregas de Piratas del Caribe. Igual que su papel como Willy Wonka en la precuela de la película, en la que tampoco le han dado ninguna oportunidad.

El famoso actor sabe que no está pasando precisamente por su mejor momento. Lo pudimos ver a través de un post que dejó en su Instagram para despedir el 2020: "Este año ha sido muy difícil para muchos. Tenemos una mejor época por delante. ¡Felices fiestas a todos!", escribió Depp tras más de un mes desaparecido en redes. Y de momento, parece que el 2021 no empieza mucho mejor...

Recordemos también que esta Navidad Netflix decidió eliminar todas las películas en las que aparecía Johnny Depp en su versión para Estados Unidos. A pesar de que los fans del actor hicieron un llamado para realizar un boicot contra la empresa cinematográfica, la decisión ya estababa tomada, y en consecuecia, la imagen del actor claramente dañada.