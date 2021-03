Zac Efron derrite las redes con este beso tan tierno

Cuando ya creíamos que lo habíamos visto todo, llega Zac Efron ¡y nos sorprende! El actor ha compartido a través de sus redes sociales su beso más insólito y a la vez el más tierno de todos. Ni siquiera los más cinematorgáficos lo superan, ni el de Zendaya en The Greatest Showman, ni tampoco el de Vannessa Hudgens en High School Musical. Sus casi 50 millones de seguidores que acumula en su cuenta de Instagram se han muerto de amor al ver la última imagen del intérprete.

Lo cierto es que no hace falta que el actor enseñe sus abdominales para conquistarnos. ¡Quién fuera canguro! Se nota que el pequeño animal está la mar de agusto en los brazos de Zac Efron, tanto que no ha podido resistirse a darle un beso en la nariz. ¿Y quién no?

El actor se encuentra en Australia, donde reside actualmente, acompañado por su hermano pequeño, Dylan Efron, que también aparece en la segunda imagen compartiendo este recuerdo tan especial en familia. "Un momento que nunca olvidaré", comenta en la publicación.