Rocio Carrasco no está sola. Ha quedado claro en su entrevista en la televisión privada. Su pareja, Fidel Albiac; sus primas Ani Jurado y Rocío Jurado; Pablo Nieto, el hijo de Ángel Nieto (El motorista era íntimo amigo de Pedro Carrasco); y Paulina Rubio, gran amiga de la familia Jurado e íntima amiga de Rocío Carrasco. Y Yolanda Ramos. La actriz fue una de las protagonistas de la noche: la vimos en un registro diferente y sorprendió a todos con sus declaraciones, sus sorprendentes declaraciones:

"No quiero fardar de ser amiga tuya, yo quiero darte las gracias por lo que has hecho. Pero hay más. No sería tu amiga si no te lo dijera. No nos han dejado ser a muchas y me cago en su puta madre. A mí no me han maltratado físicamente pero sí moralmente", empezaba diciendo para dar paso a las palabras más reveladoras. "Yo no te creí cuando me contaste lo de tu hija, creí que eras una exagerada. Porque es lo que me dijeron a mí, que era una exagerada. ¡No nos han dejado ser! Y me gustaría que nos dejaran ser".

Rocío Carrasco recibió el apoyo y el agradecimiento por su valentía.

La voz de Yolanda Ramos provocó un tenso silencio en el plató. Y entonces la actriz, muy seria, ha lanzado una pregunta a Rocío Carrasco.

-¿Hemos estado tus amigas a la altura?

-Habéis estado todo lo que yo os he dejado que estuvieráis. Yolanda es amiga mía y le he contado cosas puntuales de mi vida, de una historia de tres kilómetros le conté tres metros. Mis amigas habéis estado a la altura todo lo que yo os he dejado que estuvierais. Es una responsabilidad mía, no vuestra".