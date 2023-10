Gal Gadot: Miss Israel, instructora de combate militar y actriz

Gal Gadot es una de las actrices más famosas de Hollywood, y una de las más influyentes. Tanto que la revista Time incluyó su nombre en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo y aparece en el selecto grupo de las actrices mejores pagadas. Y eso que sus primeros pasos no fueron en el cine, sino en la moda. Tenía 18 años cuando ganó el concurso Miss Israel, fue en 2004, y de ahí saltó a representar a su país en Miss Universo, pero no tuvo la misma suerte. Y aunque parezca increíble, dejó las coronas de brillantes por los cascos de metal y durante dos años sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel como instructora de combate.

Pero el ejército no era su destino final y se retomó sus estudios para matricularse después en Derecho y Relaciones Internacionales en la universidad IDC Herzliya, y mientras volvía de forma puntual a hacer de modelo para ganar dinero. Pronto empezó a coquetear con la interpretación, en teatro, televisión y cine. Y al cine entró por la puerta grande. Fue en 2009 con el personaje de Gisele Yashar en la película Fast & Furious, y tuvo tanto éxito que su carrera quedó ligada a la saga.

Lo mejor estaba por llegar. En 2016 se puso el traje de Wonder Woman, primero con una breve participación en Batman vs. Superman: Dawn of Justice y un año después ya como absoluta protagonista en Wonder Woman . Luego vinieron Justice League (en 2017), Wonder Woman 1984 (en 2020) y Zack Snyder's Justice League (en 2021). El público adora su trabajo y ha ganado varios premios, entre ellos dos MTV Movie & TV Awards, un Critics' Choice y un Saturn.

Wonder Woman y sus poderes

Impact, su proyecto más difícil

Durante los primeros meses de la cuarentena, llegó a ponerse detrás de las cámaras y produjo seis episodios protagonizados por mujeres anónimas. "Después del éxito que tuve con Wonder Woman quise utilizar mi nueva fama y el alcance que tenía para hacer algo bueno", dijo la actriz, y eveló su siguiente proyecto, una serie de National Geographic titulada Impact sobre mujeres que han roto barreras en su entorno, tanto en el deporte, como en el activismo LGBTIQ+ y los retos del cambio climático. "Todas ellas afrontan su mayor dificultad y lo convierten en una fortaleza".

01.30 min Patty Jenkins y Gal Gadot contentas de que por fin se estrene 'Wonder Woman 1984'

Reconoció que no fue un proyecto fácil y que le costó encontrar financiación "porque no era la cara, ni el centro del mismo", pero consiguieron que funcionara. Cada experiencia se relata en piezas de unos 15 minutos con las que Gadot pretende aportar contenido al ruido de las redes sociales y espera que puedan hacerse virales. "Todo empieza con un pequeño acto, que puede tener una gran influencia y generar un gran cambio. A veces queremos hacer el bien, pero no sabemos por dónde empezar", afirma.

Impact también se adentra en el cambio climático a través de Shirell Parfait-Dard, la primera mujer líder de una comunidad indígena de Luisiana que ha logrado que se reconozca como uno de los primeros refugios climáticos de Estados Unidos. La pandemia obligó a centrar todos los episodios en EE.UU., con la excepción de Brasil, donde la compañía de baile que creó Tuany en medio de las favelas inspiró el formato de la serie.

Gal Gadot en la gala del MET celebrada en 2019. GTRES cropper

La primera entrega visita a Kameryn Everett, una patinadora sobre hielo que a sus 20 años entrena a niñas de color para que progresen en un deporte que tiene un historial de prejuicios racistas. En otro episodio, Kelsey Ellis cuenta cómo desarrolló una terapia para ayudar a la gente a superar sus traumas a través del surf, después de perder a su hermana gemela por el coronavirus. Y destaca Arianna Font, una puertorriqueña de 19 años que inventó junto a sus compañeros de clase un sistema de purificación de agua que ha ayudado a miles de personas. Gadot avanza que tiene localizadas historias "increíbles" en países como la India y España, que podría visitar en una segunda temporada si se lo permite su calendario. También produce y protagoniza la adaptación cinematográfica de 'Meet Me in Another Life', la primera novela de Catriona Silvey, y prepara una miniserie sobre Hedy Lamarr.