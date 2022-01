La muerte de Veronica Forqué ha dejado sin palabras a sus compañeros y a toda la familia de MasterChef Celebrity 6. Eduardo Navarrete, que no se ha separado de ella durante todo el concurso, está destrozado pero ha sacado fuerzas para hablar con RTVE Digital: "No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El sábado le envié un mensaje para quedar para comer y me contestó ayer domingo a las 13:15 horas diciendo que no estaba en su mejor momento y que ya quedaríamos cuando estuviera más animada. ¡Estoy en shock!".

Verónica Forqué en la presentación de la colección del diseñador Eduardo Navarrete, su último acto público EFE / DAVID FERNÁNDEZ

Después, en redes sociales, le dedica otro mensaje para despedirse de ella: “Y pensar que ayer estaba hablando contigo … pero ¿por qué? … Adiós amiga LOVE U !!! Una grande de este país, gracias por aportar tanto al cine y a la cultura popular, siempre en el recuerdo de todos, por tu carrera y trayectoria!”

Jordi Cruz ha sido el primero de los jueces en reaccionar a su pérdida y se declara admirador suyo para siempre: “Desolado, me hubiera encantado hablar contigo ayer, darte las gracias por ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble. Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu “jefe” y tu admirador por siempre. Descansa en paz”.

Pepe Rodríguez, además de valorar sus platos ha sido su mayor apoyo en el programa y la noticia también le ha dejado tocado: “Que triste me dejas !!!! Me quedo con tu sencillez, con tu amabilidad, con tu dulzura, con tu profesionalidad , con tu cariño ,que suerte haberte conocido y disfrutado. En la plaza de las cadenas te espero!!! ¡Te quiero Verónica!”.

Juanma Castaño, ganador de la edición, se despide de ella reflexionando sobre sus momentos juntos en el programa: “Estamos rotos. Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida. Gracias Vero: me hiciste reír, gritar, reflexionar y casi llorar. En este momento tan difícil, un abrazo a su familia y amigos más cercanos. Decimos adiós a una actriz increíble, un personaje irrepetible. La Forqué, no habrá otra igual.”

El otro ganador del programa, Miki Nadal, está igual de desolado que sus compañeros y le ha dedicado unas bonitas palabras de despedida y de agradecimiento: “Ay, Verónica! No te conocía personalmente antes de coincidir entre fogones. Sabia de tus películas, tus obras de teatro tu impresionante trayectoria como actriz pero conocerte personalmente ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Tu forma de ser, tu sentido del humor, tu bondad infinita, tú talento y tu capacidad para crear momentos únicos no lo voy a olvidar nunca. Te queremos mucho y nos queda el consuelo de que te lo hemos hecho saber y todos sabemos todo lo que tú nos querías a nosotros. No te olvidaremos nunca. Descansa, Vero…”

Yotuel también se ha pronunciado con una fotografía en le que aparece junto a Verónica subido en un globo aerostático cuando compartieron juntos una de las pruebas exteriores de esta ecdición y con un sentido mensaje: "Todavía recuerdo cuando me dijistes 'que linda se ve la vida desde aquí arriba'. Ahora estas aquí arriba con Dios. Sigue volando campeona, DEP Veronica Forqué. Te recordaré siempre haciendo haciendo reír a todos. Dios, cuidala mucho mucho”.

David Bustamante, finalista de la edición, ha vivido momentos únicos con ella entre fogones y también se despide de ella: “Hoy es un muy mal día… Chiquitina mia! Fue un placer compartir, convivir y aprender a tu lado… Te voy a echar mucho de menos…”

Arkano se despide de ella con otro mensaje público en sus redes: “Se marcha una de las personas más puras que he conocido nunca. Descansa en paz Verónica”.

Vanesa Romero, que también ha compartido con ella varios cocinados en esta última edición, se ha pronunciado públicamente en sus redes sociales: “Desolada, triste, en ‘shock’… Gracias por todo amiga. Que todo nuestro amor te llegue allá donde estés. Descansa en paz."

Su compañera Terelu se suma a todos estos homenajes con su mensaje de despedida más sentido a la que ha sido una de sus grandes amigas: “Desolada por tu pérdida, y que suerte y afortunada me siento porque la vida te pusiera en mi camino. He recibido tanto amor de ti, tantas palabras bonitas, y q generosa has sido con todas las cosas q me decías de mi hija. Siempre serás una grande entre las grandes! Te quiero amiga, serás una estrella en el cielo para poderte ver".

El presentador Julián Iantzi, recuerda con cariño todo lo que han vivido juntos gracias a MasterChef y ha querido rendirle su pequeño homenaje con una bonita dedicatoria: “DEP COMPAÑERA Y AMIGA VERO!! Abrazos a la familia y a sus amigos y entorno.

Goian bego Vero!! Emakume handia, benetan!! Una gran pérdida, te hemos querido, te queremos y te seguiremos queriendo.

Eras un ser amoroso, una genio que nos volvías locos/as a veces, pero cariñosa, bondadosa, con gran sentido del humor y sin ninguna maldad.

Todavía siento tus abrazos, recuerdo nuestras charlas, tus miradas nobles,....y ese "cuánto te quiero gudari!. Y esa respuesta a cuando le preguntaba "Cómo estás guapa? Estoy de puta madre!!!".

Te recuerdo y me sale la sonrisa.. Buen viaje amiga y que se preparen donde vayas!! Gran artista y mejor persona!!”

Josie, que participó en la anterior edición del Celebrity no ha soltado palabra, pero sí se acuerda de ella con una storie en su perfil de Instagram en la que comparte una foto suya junto a unos corazones rotos.

Dedicatoria de Josie a Verónica Forqué en su perfil de Insatgram

Bibiana Fernández, que concursó en la segunda edición y es una de las invitadas asiduas cada año, se encuentra totalmente desolada con la triste noticia: “Desolación absoluta, no tengo palabras, pena te quiero. Pésame a tu familia”. Juntas fueron 'chicas Almodóvar' en la película Kika y desde entonces, han mantenido siempre una gran relación.