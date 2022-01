¿Sabías que Verónica Forqué trabajó en 'El resplandor'?

El resplandor es, desde hace más de 40 años, una de las películas de terror más famosas de todos los tiempos. La cinta dirigida por Stanley Kubrick en 1980 y basada en la novela de Stephen King ofrece 146 minutos de pura extrañeza: con sus planos simétricos, a cargo del director de fotografía John Alcott, y con el trabajo musical de Rachel Elkind y Wendy Carlos, el poder de su atmósfera solo se ve superado por el de sus personajes. Las interpretaciones de Jack Nicholson como Jack Torrance y Shelley Duvall como su esposa Wendy forman parte del imaginario popular por su crudeza, su gestualidad... Son icónicas. Aunque, en nuestro país, el doblaje de la película da mucho que hablar.

Verónica Forqué dirigida por Stanley Kubrick y Carlos Saura

Conocido como un maniático del control, Stanley Kubrick supervisó personalmente el doblaje de su película. En nuestro país, eligió a dos buenos actores, Joaquín Hinojosa y la mismísima Verónica Forqué. "Cuando Kubrick me eligió para doblar El resplandor, me dio un subidón", decía en una entrevista Verónica, tristemente fallecida a los 66 años de edad.

"No me eligió porque me hubiera visto como actriz, sino porque mi timbre de voz era muy parecido al de Shelley Duvall", contaba. "El director de doblaje, Carlos Saura, le mandó las voces de varias actrices y Kubrick eligió mi voz. Me dio una alegría enorme. Cuando entré en la sala de doblaje y me pusieron la primera toma, sentía una enorme responsabilidad, pero creo Kubrick quedó muy contento". Es cierto: Stanley Kubrick quedó más que satisfecho con el trabajo de Verónica Forqué, aunque en casa el resultado fue otra historia.