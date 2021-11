"Los monstruos son reales, y los fantasmas también", dice la cita más famosa de Stephen King, que en su obra rescata de las profundidades de la tierra aquello que nos aterra. Después nos lo devuelve convertido en otra cosa, mejor y más disfrutable: sus libros entretienen, acompañan, asustan y sanan, y se quedan con nosotros mucho después de cerrarlos. Si queremos leerlos todos, tenemos que correr, porque también es uno de los escritores más aplicados a su oficio y nos abastece de historias de forma constante. Maestro de su género, sabe que ninguna palabra es demasiado sencilla como para ser desdeñada y que sólo una cosa separa la buena idea de la buena novela: el trabajo.

El documental Stephen King: un mal necesario recupera antiguas entrevistas con el actor para explorar cómo sus historias de miedo logran tocar tan de cerca a los lectores y cómo el autor ha logrado cultivar su intensidad y sensibilidad a través de las décadas. Máximo exponente de su género, las historias de terror, misterio y suspense ya no se entienden sin Stephen King, dentro y fuera del papel, pues hay más de 70 adaptaciones de su obra al cine y la televisión (y eso sin contar las versiones apócrifas y amateur, pues el autor cede sus derechos a los aficionados que quieren adaptar sus relatos al precio de un dólar). Estas son algunas de las más influyentes.

It

Más de mil páginas de pura extrañeza componen It, una de las novelas más aplaudidas de Stephen King. Cuenta la historia de un grupo de siete niños que son aterrorizados por un malvado monstruo (al que llaman 'Eso', It) que se alimenta del terror que produce en sus víctimas y es capaz de cambiar de forma. Una de sus iteraciones es Pennywise, el payaso bailarín, brillantemente interpretado por Tim Curry en la miniserie de 1990. En las películas It (2017) e It Chapter Two (2019), que han traído de vuelta este clásico del terror, lo interpreta el sueco Bill Skarsgård. Aunque la novela es mucho, mucho más que el miedo que da este payaso escondido bajo una alcantarilla.