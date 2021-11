¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Hacía mucho que no ocurría: no hay expulsado de esta semana... Pero no todos los famosos acabaron el programa. Verónica Forqué abandonó el programa tras la prueba de exteriores más loca que se recuerda en el concurso. La musa de Almodóvar perdió los nervios y desquició a su equipo. Sobre todo cuando intentó abrir una olla exprés en pleno cocinado poniéndolos a todos en peligro.

04.44 min ¡Bustamante y Carmina Barrios semifinalistas!

A la prueba de eliminación, un duelo, llegaron, los antes enemigos y ahora cómplices, Juanma Castaño y Miki Nadal. Les salieron tan iguales sus platos japoneses, que los jueces no consiguieron decidirse y ninguno de los dos se fue a la calle. Así que ellos junto a Carmina Barrios, Belén López y Bustamante se han convertido en semifinalistas de MasterChef Celebrity.

Te contamos los mejores momentos del programa, así te lo hemos contado minuto a minuto. Ya te advertimos de que el protagonista iba a ser Paco León, pero la madre de Juanma Castaño se reveló como toda una estrella de la televisión ¿la proponemos para la edición de los abuelos?

María Forqué tiene un mensaje para Verónica Las cocinas de MasterChef Celebrity se llenan de emoción con los mensajes de los familiares de los aspirantes, que necesitan más que nunca un pequeño empujón de ánimo. Verónica Forqué ha empezado el programa muy contenta, y lo está todavía más tras recibir un inesperado mensaje de su hija, María Forqué: "Hola mami, que te quiero un montón, ya solo por lo que te esfuerzas por todo el trabajo y el entusiasmo que le pones a las cosas para mí eres ganadora siempre. Has llegado super lejos en el programa, lo estás haciendo increíble, eres una guerrera y una estrella y te amo. Mi corazón para ti para siempre". 'Virgen María', la estrambótica hija de Verónica Forqué "¡Qué bonita es, es más mona!", dice emocionada Verónica, que tiene una relación estupenda con su hija pese a lo diferentes que son las dos: ella, que es artista visual y se mueve en ambientes creativos bajo el seudónimo 'Virgen María', es un gran apoyo para su madre. Verónica Forqué, que siempre va con el corazón en un puño, admira mucho su carácter: "La quiero mucho, hablamos mucho, siempre hemos hablado mucho, ella es más observadora, no intima tanto, no quiere a todo el mundo ni le cuenta a todo el mundo todo a la primera como yo. ¡Es lista!", cuenta de su hija.

La relación especial de Bustamante y su hermano 03.00 min La increíble relación de Bustamante y su hermano El regalo que recibe David Bustamante es un divertido vídeo de su hermano Igor, que le enseñó a dar sus primeros pasos en la cocina y no le pierde ojo a su trabajo en MasterChef Celebrity. Pero lo que nos ha hecho lagrimear no ha sido tanto su mensaje como la revelación de Bustamante: "Cuando yo opté por separarme y me encontraba siendo padre soltero me dijo ven pa' acá que te voy a enseñar, y fue la primera persona que me enseñó a hacer cosas para cocinarle a mi hija. Y eso le estaré eternamente agradecido", cuenta. La preciosa conexión de David Bustamante con su hermano Igor Como cuando concursaba en Operación Triunfo, y ante tantas muestras de afecto familiar... ¡a Bustamante le va a costar mucho aguantarse las lágrimas! "Mi hermano Igor es superespecial, cualquier cosa que me pase buena o mala el primero al que llamo es a él. Porque esos son los detalles, cuando tú lo necesitas alguien que está ahí, llora contigo y tira y te ayuda a subir para arriba. Eso es mi familia". También le emociona tremendamente que se preste a aparecer en televisión: las cámaras no son para todo el mundo y su hermano, que era su representante, prefiere mantenerse lejos de ellas, pero ha hecho una excepción.

Carmina le hacía el catering a Paco León 02.59 min El mensaje de Paco León que emociona a Carmina Barrios "Todavía me acuerdo yo en los rodajes que traías comida y yo te decía "que no, mamá, que eres la prota, que no tienes que traer, que hay catering" cuenta Paco León en el bonito mensaje que le ha grabado a su madre, Carmina Barrios. ¡Otra que no ha podido contener las lágrimas! El amor que siente por su hijo se palpa en el aire. "Ay, mi niño. Para mí es mis pies y mis manos. Tiene una bondad...". Belén López, que tiene una relación muy especial con Paco y con su 'tata', amorosa como es ella, ha corrido a abrazarla. "No tenéis ni idea de cómo es mi hijo, no lo sabéis. Yo le dije a mi hijo que no iba a llorar". ¡Ay, Carmina! Carmina Barrios y el infinito amor hacia su hijo Paco León

A Miki le habría gustado que fuese su madre, que falleció el pasado mes de febrero, quien le acompañase en el programa. Pero es su sobrina y ahijada, Adriana, quien ha representado a los suyos en MasterChef Celebrity. "Querido tío, aquí estoy como mensajero de la familia para decirte que estamos muy orgullosos de ti". Él no renuncia a su sentido del humor, pero para hablar de Adriana, simplifica: "La adoro". Siguiendo los pasos de su tío, ella también trabaja en televisión.

La madre de Juanma, una luchadora que casi da su vida por él A Juanma Castaño le gusta mucho hacer pucheros, pero en el programa ha demostrado ser un luchador como la copa de un pino. Y eso que él, de cocina, no sabía nada... "Te lo propusiste y te tiraste a la piscina sin agua, me encanta hijo que seas así", le dice su madre en un mensaje que le ha preparado. Y él la quiere y la admira mucho, aunque le cueste expresarlo con ella delante: "Mi madre casi se muere cuando nací, estuvo un mes en coma. No solo es la persona que me ha dado la vida sino que es una persona que casi pierde la vida por tenerme a mí". ¿Qué le pasó a la madre de Juanma Castaño cuando nació su hijo?

...pero la reivindicación que no falte 03.14 min La emocionante historia de Juanma Castaño y su madre Eso sí: al aspirante no le habría importado que su madre le diese un voto de confianza... algo que no deja de faltarle durante el programa. "Nadie confía en mí. Ese es el problema, que nadie da un duro por mí. Soy un acompañante de los favoritos", dice Castaño. Pero peleando, y peleando... nunca se sabe.

El mensaje de Añil hace llorar a Belén López Belén López y Añil Fernández tienen un matrimonio feliz y son una de las parejas más tiernas de MasterChef Celebrity. Ella casi se derrite cuando ha visto su mensaje: "Hola, cariño mío, espero que estés disfrutando de este maravilloso viaje y quiero darle las gracias a esos dos angelitos que siempre te guardan que siempre viajan contigo porque he conocido a una mujer enorme, luchadora". Añil se refiere a los padres de Belén, que murieron cuando ella era muy joven, pero han estado muy presentes en su vida y lo están, también, durante el programa. "Hace mucho tiempo que no están aquí pero van conmigo a todos los lados. Por eso soy una mujer muy afortunada yo no me siento sola nunca, siempre he ido acompañada de ellos". Parejas 'MasterChef Celebrity': los novios y novias de los concursantes

Confirmado: Bustamante es el que más llora Bustamante, que con este programa cumple su objetivo de hacer una semana más que Gonzalo Miró y empezaba cantando el Corazón contento, se ha visto desbordado por la emoción. ¡No deja de llorar! Y Juanma Castaño, como siempre, se mete con él, porque las lágrimas no se han limitado a su mensaje, sino que se ha puesto a llorar con el de Belén. "¡Que tú tienes que llorar solo con el tuyo, no con los demás!" Pero si un hombre no se avergüenza de llorar es David Bustamante: "Que hacía mucho que no lloraba, dejadme que estoy disfrutando, aquí estoy como dios, me emocionan las cosas de la familia", dice. "¡Que tú seas frío como un témpano no significa que los demás no seamos sensibles!". Bustamante sigue llorando... y el programa sigue. Demostrado: David Bustamante es el concursante más llorón de la tele

Las familias se ponen serias para la primera prueba Para la primera prueba, damos la bienvenida a los familiares... ¡que se convertirán en pinches de los concursantes! Ellos tienen que reinterpretar los platos favoritos de la gente que más quieren y algunos, como Juanma Castaño, se han quedado blancos ante la dificultad de la tarea. Paco León es el primero en entrar para ver a su madre y sus palabras para ella son emocionantes. "Para mí es un ejemplo de muchas cosas, sobre todo de libertad y de arrojo porque aquí donde la veis es la persona con más miedo del mundo, pero también es la más valiente, así que se lo come y lo que quiere lo hace. Yo de mayor quiero ser como la Carmina". Aunque la verdadera estrella del programa puede ser la madre de Juanma, Tere, que está muy contenta de estar ahí con su hijo y con "el Luisma", que es como prefiere llamar a Paco León. El hermano de David, Igor, tiene el temperamento opuesto, y prefiere mantenerse a la sombra de su hermano: "No quiere saber nada nunca de la tele", dice Bustamante, que cuenta una de las pequeñas mentiras que él le contaba a los paparazzi. Cuando esperaban en la puerta de su casa y le preguntaban si era familia... él decía "no, no, soy un vecino". María Forqué, la hija de Verónica, cuenta que es "muy divertido" ser la hija de Verónica Forqué. "A mí me parece lo más". Y Añil, el marido de Belén, que con los nervios se ha dejado los fideos en el supermercado y va a tener que improvisar mucho antes de la primera prueba. "Yo creo que tu no creías que yo iba a llegar ni al tercer programa", le dice. Su presencia es casi una reunión familiar, porque han coincidido juntos dos hombres muy importantes de la vida de Belén, íntima de Paco León: "Mi hermano de vida, mi Paco, le amo. Son muchos años. Es que hemos crecido juntos". La presencia de Adriana, la sobrina de Miki, preocupa un poco a los jueces, porque quiere mucho a su tío, pero cocinar... no cocina. "De toda la familia seguramente me habéis traído a la que menos cocina de todas, les cuesta poner la mesa, no más." Eso sí, apoyo no le falta: "Para mí es un referente. Siempre le he visto en todos los programas de tele en los que ha salido".

Pepe Rodriguez enamora a la madre de Juanma España entera cree que es el majo, el bueno, el tío de Illescas... y Tere es una de ellas. "A mí me encanta Pepe. Lo veo atractivo. Guapo, guapo... qué más da, yo tampoco soy guapa", dice la madre de Juanma Castaño para terror de su hijo, que siente que su madre tiene más ganas de ligar con Pepe que de apoyarle a él en su guerra fría con el juez. Y este, aprovechando, se lo saca todo: descubrimos que Juanma todavía no le ha presentado a su madre a su pareja, Helena Condis, con quien hace poco hizo su debut en un acto público. "¿A ver, mamá, hemos venido aquí a cocinar o a hablar de nuestra vida privada?", dice el hijo azorado, y Pepe mete cizaña: "Es que veo que no le estás contando a tu madre todas las cosas, es un zorro, ¿eh?". Dice Pepe que aél no le importa cocinar y hacer una cena para que se conozcan todos ya... pero Juanma no deja de reñir a su madre por este lado 'fan'. "Eres como una quinceañera con Alejandro Sanz, de verdad" Jordi es el más guapo pero el verdadero ligón de MasterChef es Pepe Rodríguez

Bustamante canta para Roscón, el hijo de Samantha Patrick, el hijo de Samantha más conocido como Roscón, es muy fan de David Bustamante, que a petición de la jueza le ha cantado una de sus canciones mientras prepara sus carrilleras con un toque de lima, un aire oriental y unas patatas paja con ayuda de su hermano: Dos hombres y un destino. Y a Roscón se refiere como "Mi amigo, mi mejor amigo del mundo". La relación de ambos viene de largo. Mientras, Belén está encantada de tener a Paco León y Carmina en el programa: "Hoy contigo y con Paco, después del día de mi comunión, de los días más felices de mi vida". David Bustamante le dedica una canción a Roscón, el hijo de Samantha Verónica y María no se aclaran con los huevos y lo que empieza con recuerdos casi termina en pelea. "En Toledo yo me enteré de que estaba embarazada de María. Tú sabes lo feliz que yo fui, tengo una foto de ese día que supe que estaba embarazada", cuenta Verónica. Y mientras, el salmorejo les sale un poco así, asá. "Mamá que no hay huevo, deja de perder el tiempo", le dice ella, y su madre a ella sí la escucha y se resigna. "El huevo y el ajo no se han cocido. Pero es muy metafórico también de mi lucha con el tiempo. No se puede perder el tiempo, María. Y menos a mi edad".

El ganador inesperado de la prueba Durante su veredicto, los jueces se quedan un poco fríos con la innovación de Carmina y con el plato aragonés de Miki y su sobrina. El salmorejo de Verónica y María (que se llama salmorejo Álvaro, en honor de su difunto hermano) es todo un desastre. Pero la prueba tiene tres aspirantes con la delantera: Bustamante y su hermano, Belén y Añil, que por culpa de su error inicial han acabado innovando y consiguiendo un plato excelente (y se han ganado, al final, un orgulloso segundo puesto) y, también, Juanma Castaño, ¡que gana el puesto de líder destacado!

Verónica Forqué la lía en la prueba por equipos 03.21 min Verónica Forqué se revoluciona con la olla express Para la prueba por equipos, los aspirantes viajan a Tenerife: Bustamante, Miki, Belén, Carmina, Juanma y Verónica hacen yoga en el barco, ven ballenas y delfines... pero la calma no dura nada. A Juanma le toca ser líder de los dos equipos y Vero no viene muy predispuesta a trabajar en equipo. "A veces tengo que estar muy serena porque no es fácil, a veces son agotadores". "Por temas de salud", Juanma no pone en el mismo equipo a Vero y a Carmina: ella se queda con Bustamante en el equipo rojo y, en el equipo azul, tienen que entenderse Belén, Miki y Verónica. Un equipo cocina un menú de Martín Berasategui y otro de Ricardo Sanz, y Juanma intenta ser un líder duro, pero pronto pierde la paciencia y se queda demasiado tiempo en el equipo azul, que convierte la cocina en una pelea con Verónica, que está que echa humo. "No me llames mi amor. Belén, tú no me has visto enfadada y no me vas a ver. Mi paciencia tiene un límite", le dice. ¿Qué le pasa a Verónica Forqué en MasterChef? ¿Por qué abandona? Se pelean por la sopa, por los pepinos, por la fruta... Pepe y Jordi se ponen de lado de Verónica y todo alcanza su máximo nivel de intensidad cuando la Forqué trata de abrir la olla exprés en mitad de la cocción. "¡Esto es una bomba. Te lo pido por favor!", le dice Belén. "No es la bomba atómica", le contesta ella, que después de hacer un poco de yoga con Pepe acuerda con Juanma pelar lichis. La paz llega a la prueba, pero un poco tarde para el equipo azul.

Carmina y Busta, a la semifinal 05.50 min Bustamante y Carmina, un equipo de oro Al lado de la del equipo azul, la cocina del equipo rojo parece un remanso de paz y de tranquilidad y lo cierto es que Carmina y Bustamante han dominado por completo la prueba... así que nadie se extraña cuando son elegidos como los dos primeros semifinalistas de MasterChef Celebrity. El tándem Carmina-David triunfa en exteriores

¿Verónica Forqué abandona el concurso? La tercera prueba comienza con un mensaje inesperado: "Pepe, soy Verónica. Jefe, no tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", dice Verónica. Begoña se siente culpable, Juanma no y la retirada, de momento temporal, de Verónica Forqué, obliga a cambiar la dinámica de la tercera prueba: mientras Carmina mira desde arriba (y llama "cabezón" a Miki y "pena, penita" a Juanma) los delantales negros tienen que batirse cocinando de dos en dos.