Llevamos ya varias ediciones de MasterChef y con los años, nos hemos dado cuenta que además de cocinar, el programa da para mucho más. Risas, lágrimas, broncas, bromas y ligoteo, bastante ligoteo. No sabemos qué es lo que se cuece en esos fogones, pero en cada edición, el amor revolotea por las cocinas y, por supuesto, al público le encanta. Mas allá de lo que suceda entre los aspirantes, los jueces también desatan pasiones. El guapo siempre es Jordi, pero el que se acaba ganando la simpatía de todas es Pepe Rodríguez. De una manera u otra, desprende tanta simpatía que al final acaba gustando y mucho.

39.25 min Pepe Rodríguez: "Lo grande de MasterChef Celebrity son los personajes; se dejan la piel y nos cuentan su vida y sus historias"

La última en ‘caer en sus redes’ ha sido nada más y nada menos que Tere, la madre de Juanma Castaño. “A mi me encantas”, le dijo mirándole a los ojos cuando Pepe se acercó a ver lo que preparaban madre e hijo durante el cocinado en familia. La cara de asombro de Juanma fue todo un poema, pero su madre insistía: “Me parece atractivo”.

Pero la madre de Juanma no es la única que se ha fijado en Pepe en esta edición de MasterChef Celebrity. ¿Recuerdas a Terelu y Verónica Forqué intentando conquistarle? “A mi me gusta Pepe” reconocía la presentadora sin pelos en la lengua. Un gusto compartido con Verónica Forqué que también admitía que su favorito es el chef de Illescas: “Es un hombre muy listo y muy divertido… Pepe, ¿tú como me ves? La respuesta es tuya”.

03.47 min Terelu y Verónica luchan por conquistar a Pepe

Pero si nos remontamos a la última edición de MasterChef, el chef también tuvo su admiradora. En este caso fue María, finalista de la novena edición. Más que amor o atracción, lo que sentía por Pepe era una gran admiración y desde el principio hasta el final se lo dejaba claro en todo momento. Finalmente, María se despidió del programa en tercera posición y con una gran amistad con el chef: “Gracias por ser uno de los pilares fundamentales de esta experiencia”.

02.31 min La bonita amistad entre María y Pepe Rodríguez

Y si seguimos recordando ediciones anteriores, es imposible olvidarse de Teresa, duelista de MasterChef 8. Ella también se quedó maravillada con Pepe y fue su preferido a lo largo de la temporada. Aún nos acordamos de cuando se derrumbó en una de las pruebas de eliminación claves del concurso y fue el chef de Illescas el primero en acercarse a tranquilizarla y consolarla. Quizás sea por eso que Pepe es siempre uno de los jueces más queridos, es el que más empatiza con los aspirantes y quién más se acerca a ellos.