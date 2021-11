La metedura de pata de Hideki Matsuhisa con Jordi Cruz

"Desde el restaurante Koy Shunka, en Barcelona, y con una estrella Michelín... Hideki Matsuhisa". Así ha presentado Pepe al invitado estrella de la prueba final del programa, un viejo conocido para los miembros del jurado porque no es la primera vez que se pasea por la cocina de Masterchef, porque hizo una visita triunfal en noviembre de 2019. Es una estrella de la cocina japonesa, un referente, pero no es un divo. y ha hecho gala de tener una gran humildad cuando los miembros del jurado han alabado su trabajo. "Lo importante es que la gente se quede contenta", ha dicho. Es un excelente embajador de la gastronomía nipona y disfruta trayendo a España la cultura japonesa a la vez que disfruta, y mucho, de la española.

"La primera vez que fui a Koy Shunka, que fui con mi maître, que lo conocía, fue cuando en el Abac me quitaron una estrella Michelín, había dos y me pasaron a una. Yo estaba allí con mi maître y le dice Hideki: 'Ah, trabajas en Abac... ¡Le han quitado una estrella Michelín a Jordi Cruz!... ¿Y tú quién eres?'. ¡Yo soy Jordi Cruz!". Una divertida anécdota que revela cómo se conocieron y de dónde viene su relación de amistad.

¿Qués es el ramen?

El Ramen es un plato que se ha puesto de moda en España y que, salvando las distancias, algunos comparan con el cocido madrileño. El ramen, ha dicho Pepe, "es un cuenco de sopa con fideos, preparado con un caldo, acompañado con distintos ingredientes que se añaden por encima. El alma del ramen es el caldo, y como ha dicho Hideki, este ramen se elabora con marisco, también con pollo, y se elabora con fideos soba de trigo sarraceno". Belén López ha 'alucinado' al saber que solo tenía 30 minutos para hacerlo. Hideki ha visto cómo los aspirantes hacían el plato y les ha dado algunos consejos pero... "El tío es fantástico, súper simpático, pero no le he entendido, no sé lo que me quería decir", ha confesado Juanma Castaño".