Era un secreto a voces y todos estaban esperando una confirmación oficial por parte de ambos. Aunque no se han pronunciado aún, Juanma Castaño y Helena Condis posan juntos por primera vez como pareja. Ha sido en la fiesta de la revista Esquire, dónde el periodista más famoso de MasterChef ha sido elegido el "Hombre del Año" en la categoría de comunicación por “aportar a su voz la credibilidad y el prestigio de la comunicación y por aunar deporte, espectáculo, goles y fogones”. Ha aprovechado el evento para hacer su primera aparición pública junto a su pareja Helena Condis y regalarle a todo el mundo esa primera foto juntos que tanto esperábamos.

Juanma Castaño y Helena Condis posan juntos por pirmera vez como pareja GTRES

Habían posado en otras ocasiones, pero únicamente por motivos laborales. A pesar de que el pasado verano Juanma confirmó su relación con un pequeño descuido enseñando el fondo de pantalla de su móvil, ya no deja lugar a dudas con esta ‘presentación oficial’. Además, él mismo ha comentado aquel despiste entre risas, admitiendo que aquello fue muy propio de él: “Lo del móvil lo viví como una cagada muy propia mía. Estoy capacitado para meter la pata hasta el fondo en muchas otras ocasiones”. Pero también ha bromeado sobre ello en la última publicación de su chica. Helena ha compartido un selfie y Juanma no se ha cortado en comentarlo: “¿Nuevo fondo de pantalla?" Otra muestra más de su amor, y de que ya no esconden una relación de la que todo el mundo habla.

Publicación de Instagram de Helena Condis

Como decíamos, su relación era un secreto a voces y así lo confirmaba su compañero de cocinas Miki Nadal: “Yo ya lo sabía. Y me alegro de que ya normalicen su situación, como tiene que ser, que sepa el mundo que el amor existe”. Aún así, ellos siguen con su pique particular “Juanma es un daño colateral, un mal menor que hay que sufrir para poder estar en un programa como MasterChef. Empezó flojo y muy tristón pero se está poniendo a tope… eso es el amor, que tranquiliza mucho”.

01.50 min Miki Nadal: "Yo ya sabía de lo de Juanma Castaño y Helena Condis"

Entre su novia, y los besos apasionados a Victoria Abril y Verónica Forqué, ratificamos a Juanma Castaño como el Kevin Costner de MasterChef. Casi sin querer, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta sexta edición y en cada uno de los programas, nos ha dejado auténticos momentazos. “Esto parece un documental sobre mí, en lugar de MasterChef” ha llegado a decir, y nos ha demostrado con sus cocinados que es un claro candidato para llegar a la final.

03.06 min Juanma Castaño y sus besos en cocinas

De los deportes al estrellato de masas El periodista de la Cope ha cubierto Eurocopas, Mundiales, Juegos Olímpicos, Clásicos... y cualquier gran evento relacionado con el deporte. Siempre ha sido conocido por un nicho muy concreto, concretamente el del fútbol y todo lo relacionado al deporte. Pero gracias a MasterChef, su fama se ha disparado hasta el punto de que le reconocen en casi todos los hogares españoles. Incluso Verónica Forqué, que admitía que no sabía quién era y ahora ya no se puede olvidar de él. 00.24 min Veronica Forqué no sabía quién era Juanma Castaño Y así está Juanma Castaño, en su mejor momento tanto a nivel profesional como personal. Triunfando en su trabajo, triunfando en su nuevo hobby que es la cocina, y encantado con su chica: “Estoy muy feliz en la radio, en la tele y en lo sentimental. En todo”.