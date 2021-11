En las cocinas de MasterChef se cuece de todo. De buenos y malos rollos a romances y hasta fama. Por los fogones del programa han pasado todo tipo de famosos, desde actores y cantantes hasta influencers y deportistas. Pero algunos de ellos consiguen adquirir una mayor nototriedad y popularidad en la sociedad al dejarse conocer por la audiencia tras años alejados de las cámaras. Tamara Falcó, Fonsi Nieto, Paula Prendes o Raquel Meroño consiguieron volver al foco mediático tras su paso por los fogones. Mientras que los seis aspirantes que quedan de MasterChef Celebrity 6 aún se disputan una plaza en la final del programa, nosotros te traemos la lista de todos los famosos que relanzaron sus carreras gracias a MasterChef.

Pero no es lo único que se llevó. Tamara Falcó consiguió el cariño de todos los espectadores y su carrera como influencer en las redes sociales despegó hasta lo más alto. Desde 2019 es colaboradora de varios programas de televisión y tras su paso por los fogones de TVE, Tamara se puso a estudiar para ser chef y lo ha conseguido. El vivo ejemplo de ser una de las concursantes de MasterChef con fama y éxito . ¡Hasta ha sacado su libro de recetas!

La hija de Carlos Falcó e Isabel Preysler nació ya famosa. Pero no fue hasta la década de 2010 cuando empezó a ser una habitual de los hogares de los españoles con su presencia en la televisión. Y en 2019, le llegó la gran oportunidad. Tamara Falcó dijo que 'sí' a participar en MasterChef Celebrity como amante de la gastronomía y... ¡terminó llevándose el primer premio!

Raquel Meroño cumple su sueño y vuelve a la televisión

En agosto de 2019 la prensa se preguntaba: "¿Dónde está Raquel Meroño?". Durante años había sido uno de los rostros habituales de la televisión, un nombre muy popular, pero como en muchos casos ocurre, cayó en el olvido y el teléfono le dejó de sonar hasta que le llegó la llamada mágica de MasterChef Celebrity para concursar. Aunque se llamaba a sí misma 'mamá microondas', trabajó muy duro en el talent show hasta proclamarse ganadora de la quinta edición.

07.13 min MasterChef Celebrity 5 - Entrevista a Raquel Meroño, ganadora de MasterChef Celebrity 5

La hostelería no era algo ajeno a Raquel, ya que en 2005 conoció al empresario hostelero Santi Carbones y en 2006 tuvieron a las gemelas Marthina y a Daniela. Se casaron en 2011 en Bali y cinco años después abrieron un chiringuito en Tarifa. Tras ganar MasterChef, Raquel Meroño pidió un deseo: "Al meterme en MasterChef y verme rodeada de las cámaras, la energía, el lenguaje, la magia de la tele, me ha removido un montón de cosas y quiero que esté esto en mi vida. Quiero dedicarme a esto. Me fascinaría volver a la televisión".

Dicho y hecho. Raquel Meroño se incorporó en 2021 al reparto de Servir y proteger de La 1, donde se ha reencontrado con antiguos compañeros de profesión como Fernando Soto, Luisa Martín, Roberto Álvarez, Eduardo Velasco, Pepa Aniorte, Paula Prendes y Pablo Pujol.