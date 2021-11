Tamara, primera expulsada de MasterChef Celebrity 6, se abre en canal para Corazón. La cantante lleva unos años complicados desde que empezó la pandemia del coronavirus, sobre todo en lo profesional, ya que tuvo que suspender su gira de aniversario y retrasar la mayoría de conciertos. Ahora, la artista prepara su regreso y en una entrevista habla de su paso por el programa de cocina, de sus trucos para cuidarse y de su familia, uno de los pilares más importantes de su vida. Además, Tamara habla por primera vez del rasgo de autismo que tiene uno de Héctor, su hijo más pequeño, y de las dificultades de la vida.

Tamara desvela el autismo de su hijo Héctor

Nieta del cantaor Rafael Farina, la cantante lleva el arte en las venas. Comenzó desde muy pequeña a cantar boleros y es ganadora del premio Ondas, además de haber recibido varias nominaciones a los Grammy. Pero por muchos años que pasen, Tamara sigue cumpliendo los sueños de la artista que siempre quiso ser desde niña. Y mientras que su carrera profesional avanza, también lo hace su faceta más personal.

Tamara formó una familia junto a Daniel Roque, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2005 en Sevilla después de dos años de relación. Tan solo un año después la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Daniela. Después siguieron ampliando la familia hasta hacerla numerosa con sus otros tres hijos: Leandro, Valentina y Héctor. Y así es perfecta para Tamara, que no piensa tener más hijos. Aunque no es por falta de apoyo de su marido ni de lejos: "Somos un superequipazo. En marzo hacemos ya 19 años juntos. Hacemos equipo o el barco no funciona", asegura.

00.40 min Tamara, concursante confirmada para MasterChef Celebrity 6

Sobre su hijo más pequeño se ha sincerado la cantante por primera vez: "Nunca he contado esto, pero lo voy a ahacer visible. Mi hijo Héctor tiene rasgo de autismo. Se le diagnosticó a los dos años y medio y lleva una terapia semanal", asegura. Héctor nació el 7 de agosto de 2015, siendo el cuarto hijo de la cantante, y crece fenomenal, pero Tamara quiere visibilizar el trastorno del autismo: "Es supercomplicado al igual que otras muchas enfermedades raras que pueden aparecer tanto en niños como mayores. Y mi hijo es un torbellino: habla por los codos", asegura en la revista ¡HOLA!.

Tamara, la 'reina de los boleros', comparte esta información por primera vez con todos sus seguidores y explica cómo compagina ser madre con su carrera musical. Y es gracias a todo el amor que le da su familia y la ayuda que recibe tanto de su marido como de sus hijos: "Hay que estar codo con codo, hombro con hombro. Va a haber momentos maravillosos, va a haber momentos muy difíciles, pero hay que estar siempre con una sonrisa, con amor y con cariño", afirma.