La aventura de la sexta edición de MasterChef Celebrity por fin ha dado comienzo. Ya conocemos cómo se desenvuelven todos los nuevos rostros en las cocinas y lo que supone para ellos entrar en el talent más duro del mundo. “Yo pensaba que era un estorbo y para mi es súper importante recibir una valoración tan positiva a mi trabajo por parte de vosotros”, decía David Bustamante emocionado tras la primera prueba de exteriores al escuchar las palabras de los jueces. Y es que a MasterChef se viene a luchar, evolucionar, crecer, abrirse, sacar todo lo que llevas dentro y nunca has dejado mostrar. Por esta razón, también, Verónica Forqué ha decidido aparcar a su conocida faceta de actriz, y todos sus premiso Goya, para dar a conocer a “Vero”, una versión renovada llena de paz y amor. O, por ejemplo, Victoria Abril acabó entre lágrimas al no creer que alguien de la categoría de Jordi Cruz aplaudiría su personal cebiche. Un plato que no fue un 10, pero que brilló por encima de muchas otras creaciones de sus compañeros.

Con esta primera entrega hemos reído, hemos llorado, hemos adorado a nuestras nuevas celebrities y nos han sacado de quicio también en algunos momentos. Claramente, es un perfecto resumen de todo lo que nos espera en una temporada brillante que nos hará viajar por el mundo gastronómico de nuestro país como nunca. Y como en las grandes películas, no podía faltar un inesperado final que nos ha dejado con la boca abierta. El agua bendita de siete iglesias diferentes de Tamara no logró salvarla de la eliminación y esta se convirtió así en la primera expulsada de MasterChef Celebrity 6. “Los electrodomésticos eran fáciles, pero me he equivocado y ya está. Me lo he pasado súper bien y me hubiera encantado pasar más tiempo con mis compañeros y con ustedes pero no ha podido ser”, le decía entre lágrimas a Pepe Rodríguez en la entrevista despedida. Este y otros grandes momentos se nos han quedado grabados para siempre y son parte ya de la historia del programa. Por esta razón, los repasamos a continuación. ¿Cuál es tu favorito?

1. “Yo quiero que el mundo conozca a Vero y se olvide de Verónica Forqué” La actriz ha venido dispuesta a que el mundo la vea con otros ojos. Se acabó el distanciamiento y la frialdad de valorarla como un icono del cine. Verónica Forqué quiere que se le trate como un igual y está llena de amor para dar. 03.08 min La nueva Verónica Forqué está llena de paz y amor

2. Dos Samanthas y una misma peluca Samantha Hudson ha entrado por la puerta grande en esta primera entrega de MasterChef Celebrity 6. La aspirante ha tenido que contar la anécdota de la peluca “mugrienta” de uno de sus shows que acabó en manos de Samantha Vallejo Nájera por error. 03.07 min La peluca que unió a Samantha Hudson y Samantha de España

3. “Qué pena que Pedro Almodovar no me quiera ver ni en pintura” Las sinceras palabras de Victoria Abril sobre su relación con Padro Alvodovar tras “Kika” nos ha dejado a todos sorprendidos. La actriz se ha abierto por completo junto a Verónica Forqué y no se ha cortado. 03.03 min Victoria Abril: "Pedro Almodovar ya no me quiere"

4. Bustamante, emoción y mucho músculo David Bustamante se ha entregado por completo y los jueces han valorado de forma brillante su trabajo. Pero, eso no es todo, también ha tenido momentos de humor junto a su compañero Yotuel y Jordi Cruz. 03.02 min Competición de músculos en las cocinas