Acabamos de empezar la edición sexta edición de MasterChef Celebrity 6 y ya tenemos titulares por todos los lados. Durante la prueba de exteriores, Miki Nadal decidió preguntarle a dos de las aspirantes más fuertes de su equipo por su pasada unión artística. “Bueno chicas, vosotras coincidisteis en la grabación de “Kika” de Pedro Almodóvar. ¿Qué tal fue la experiencia”, lanzaba Miki desde una jaula que no le dejaba liderar como capitán con total libertad y mientras Victoria preparaba el delicioso postre del menú solidario.

Las aspirantes fueron sinceras explicando que ambas son muy intensas y tienen mucho “peligro”. Pero, en especial, Victoria se abría a Miki por su dolor de no volver a trabajar con Pedro Almodóvar desde entonces. “Qué pena que Pedro Almodóvar no me quiera ver ni en pintura. La última fue hace 25 años, nene, a todos los directores les gustan las actrices a una edad. A él le gustan a los 30 y en cuanto cumples 40 se acabó”, respondía Victoria Abril sin filtros a su compañero.

Recientemente, Pedro Almodóvar ha estrenado su nueva película “Madres Paralelas” con una acogida por parte de la crítica espectacular. Además, Penélope Cruz ha salido victoriosa del enorme reto que le planteó el director al recibir la Copi Volpi en Venecia por su interpretación. Un premio que dedicó a Pilar Bardem y que hace aún más grande el increíble icono y mito que es Penélope para la historia del cine español. ¿Qué te han parecido estas directas declaraciones al director? Está claro que la teoría de Victoria no se cumple al 100%, ya que conocemos a muchas actrices que pasados los 30 sí que han vuelto a trabajar con Pedro e incluso se han convertido en sus actrices "fetiche". Por otro lado, es una pena no volver a ver a Victoria en una película de Almodóvar ya que a día de hoy no solo es una de las actrices más importantes de la industria de nuestro país sino que también es toda una referencia en Francia.