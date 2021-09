Penélope Cruz, mejor actriz en Venecia por 'Madres paralelas'

La actriz española Penélope Cruz se ha alzado este sábado con la Copa Volpi a la mejor intérprete femenina de la 78 edición del Festival de Cine de Venecia por su papel protagonista en la película Madres paralelas, dirigida por Pedro Almodóvar.

Al recibir el premio en el Palacio del Cine del Lido, Penélope Cruz ha asegurado que el premio es "cien por cien" de Almódovar. "Te adoro", le ha dicho al realizador manchego.

"Gracias por confiar en mi, por inspirarme en la búsqueda de la verdad fuera y dentro del set, por tu impecable trabajo ético, muy difícil de encontrar en estos días locos, por tu dedicación a los detalles, has creado magia de nuevo y estoy orgullosa de formar parte de ello", ha señaldo.

La intérprete española ha dedicado el premio a todo el reparto de la película, a su marido Javier Bardem, presente en la gala, a los hijos de ambos, Luna y Leo, y también a las "madres paralelas de su vida": su madre Encarna, su "mejor maestra y amiga" y su suegra Pilar Bardem, fallecida recientemente y de quien ha dicho que hizo "mucho" por los actores y actrices españoles.

Cruz también optaba a la Copa Volpi a la mejor actriz por su participación en la película Competencia oficial, dirigida por los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn y en cuyo reparto figuran Antonio Banderas y Óscar Martínez. Ambas cintas cuentan con la participación de RTVE.

"Me ha costado mucho no llorar ahí, lloré anoche cuando me enteré y mis hijos me preguntaban ¿porqué lloras tanto?", ha comentado la actriz en declaraciones a un grupo de periodistas momentos después de recibir el galardón.

L'événement de Audrey Diwan, León de Oro del Festival de Venecia

En cuanto al resto del palmarés de la Mostra, L'evénement (El acontecimiento), de Audrey Diwan, ha logrado el León de Oro a la mejor película.

La cinta, basada en la novela autobiográfica del mismo título de la francesa Annie Ernaux, narra un aborto clandestino en la Francia de los años 60.

La directora francesa Audrey Diwan sujetando el León de Oro del 78 Festival de Venecia. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

El León de Plata Gran Premio del Jurado, segundo premio en importancia, ha sido para Paolo Sorrentino por È stata la mano di Dio (Fue la mano de Dios), su película más autobiográfica y por la que Filippo Scotti se ha llevado también el premio Marcello Mastroianni al mejor actor emergente.

La neozelandesa Jane Campion ha logrado el León de Plata a la mejor dirección por The power of the dog (El poder del perro) y el Premio Especial del Jurado ha recaído en Il buco, la cinta con la que el italiano Michelangelo Frammartino narra una exploración espeleológica en el remoto sur italiano en los sesenta

El premio al mejor intérprete masculino ha recaído en el filipino John Arcillo, por su trabajo en On the job. The Missing 8, de Erik Matti.