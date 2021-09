Penélope Cruz y Pedro Almodóvar: un tándem de amistad y éxito en siete películas

El primer agradecimiento de Penélope Cruz tras ganar la Copa Volpi en la Mostra de Venecia por Madres paralelas fue para Almodóvar. Un premio que ha defendido rotunda como “cien por cien” de Pedro.

La actriz fía su último triunfo al director manchego como muñidor de uno de sus retos profesionales más desafiantes, en una relación de amistad y éxito que recorre casi treinta años del cine español.

"Gracias por confiar en mi, por inspirarme en la búsqueda de la verdad fuera y dentro del set, por tu impecable trabajo ético, muy difícil de encontrar en estos días locos, por tu dedicación a los detalles, has creado magia de nuevo y estoy orgullosa de formar parte de ello", señalaba desde el escenario del Lido.

Ambos han rodado juntos siete películas, en lo que ya se asimila como un sólido tándem en el que no escatiman su admiración mutua. Cruz no se cansa de repetir que considera al director como su maestro en aflorar las emociones. Almodóvar, la ha convertido en su actriz indispensable, la que mejor conecta con su universo, en un ascenso al estrellato internacional en el que ambos han caminado de la mano (recuerden el eufórico ‘Pedrooo’ de Penélope como rúbrica pública de su cariño cuando el manchego ganó el Oscar por Todo sobre mi madre ).

La complejidad se ha multiplicado en Madres paralelas, que entrecruza maternidad y memoria histórica en España, con un guión que el director maduró durante una década y que plasmó durante el confinamiento. Cruz reconoce que el papel de Janis, una de las madres protagonistas junto con Milena Smit, le ha marcado. Un rodaje emotivo en el que el realizador no quería lágrimas de más, pero ante el que, de nuevo, la actriz da gracias por el tour de force.

"Nos ha exigido mucho y se lo agradezco, él está en un nivel tan alto que piensas que podría dar su vida por ello y es una sensación contagiosa, no quieres defraudarle", afirmaba. Y sellaba la complicidad con un incontestable "te adoro".

El de Venecia, es el último éxito de la pareja que avecina cascada de premios. A continuación repasamos las otras películas en las que han trabajado juntos y en las que, por cierto, Cruz ha defendido varios papeles de madres imperfectas.

Los amantes pasajeros (2013)

En esta cinta la madrileña no es protagonista pero su papel aunque testimonial sí es decisivo para la trama de la película. Su pareja es Antonio Banderas, con el que no había coincidido hasta el momento, en el regreso de Pedrio Almodóvar a la comedia más alocada. Aunque la crítica no estuvo de su lado, la dupla volvió a triunfar porque en taquilla la cinta recaudó más de 15 millones de euros. La actriz celebró el humor que impregnaba todas las escenas: "Está muy bien y el guión es maravilloso, me he reído tanto con este guión..., yo creo que es uno de los mejores guiones de Pedro y me hace feliz que vuelva con una comedia tan salvaje, tan divertida", afirmaba.