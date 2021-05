Collin Farrell dejó atrás una vida de excesos, adicciones y relaciones notorias con estrellas de Hollywood, como Britney Spears, Paris Hilton o Angelina Jolie, hace casi 18 años. Hoy, el actor cumple 45 y ya no queda nada de aquel hombre que en un par de semanas era capaz de consumir, según la revista People, "veinte píldoras de éxtasis, cuatro gramos de cocaína, tres botellas de whisky, doce de vino y 30 litros de cerveza y 280 cigarrillos”. El actor está desintoxicado y vive una vida plena, y la razón tiene nombre propio: James Padraig.

Su primer hijo, fruto de su relación con la modelo Kim Bordenave, nació en 2003, y manifiesta desde que era pequeño síntomas del síndrome de Angelman: un trastorno genético que puede causar retrasos en el desarrollo, problemas en el habla y en el equilibrio y discapacidad intelectual. A los siete meses le diagnosticaron este trastorno poco frecuente, y el actor decidió dar un giro a su vida: "El nacimiento de James, su existencia, ha sido para mí una bendición, no un peso. Gracias a él he madurado, he crecido, me he convertido en una persona más profunda, entiendo mejor el sentido de la existencia", dijo el actor en una ocasión.

Ahora que James está a punto de cumplir la mayoría de edad, Colin Farrell y su ex, con quien comparte la tutela legal de su hijo, han solicitado en los tribunales seguir siendo los tutores legales de James: pese a su mayoría de edad, ambos desean seguir supervisando el cuidado y las decisiones de su hijo, que "no habla y tiene problemas con sus habilidades motoras, lo que lo hace incapaz de cuidar adecuadamente su propia salud física y bienestar y requiere que necesite ayuda para preparar la comida, comer, bañarse y vestirse él mismo".

Sin embargo, el actor irlandés, conocido por su papel en Alejandro Magno o Desafio Total, se deshace en elogios y orgullo cuando habla de James: "Es un niño que demuestra una valentía increíble, una fuerza vital pura y no contaminada. Adoro a mi hijo, y el hecho de que sea especial me hace adorarlo aún más”.

Colin Farrell es padre de otro niño fruto de su relación con Alicja Bachleda: el pequeño Henry Tadeusz, que tiene 11 años.

Colin Farrell y su hijo pequeño, Henry, en Los Ángeles