Kiko Rivera Pantoja nació el 9 de febrero de 1984 y le bautizaron el 3 de junio, cuando tenía cuatro meses. La ceremonia se celebró en la iglesia de Los Guadalejos, cerca de la finca Cantora. Sus padrinos fueron doña Ana, madre de Isabel (motivo por el que Kiko llamó así a su hija), y Antonio Rivera, padre de Paquirri. Entre los invitados estaban sus hermanos de padre, Fran y Cayetano, fruto de la relación del torero con Carmina Ordóñez. Esta semana se cumplen 37 años de aquel día, un día muy especial para Kiko Rivera, y por muchos motivos.

Kiko Rivera en brazos de su padre, Paquirri, y al lado Fran y Cayetano @riverakiko

Él no puede acordarse de nada pero le basta con mirar las fotografías para saber que nació en una familia unida, llena de amor y cariño. Y eso es lo que no tiene ahora, lo que echa de menos, lo que quiere recuperar. Y así lo dice en su cuenta de Instagram en la que ha compartido esta fotografía de su bautizo: en brazos de su padre y observado por sus hermanos mayores. Es una bonita escena familiar, y resulta curioso que la haya elegido pues no aparece su madre. ¿Es algo intencionado? Quizá.

¿Qué le ha dicho la gente que le quiere? Son muchos los que ya han reaccionado a este post. Entre ellos su hermano Cayetano y su primo, Canales Rivera. "¡Gran momento, hermano!", dice Cayetano Rivera Ordóñez. "¡Pues estaría genial por todos y por todo lo que significaría!", dice José Antonio, envuelto ahora en polémica por la herencia de su tío José Rivera 'Riverita. ¿Qué significaría? Pues muchas cosas: que Paquirri estuviera vivo y que la familia estuviera unida. Con la muerte del torero se rompieron muchos lazos de sangre, algo similar a lo que ocurrió tras la muerte de Rocío Jurado. Kiko Rivera e Irene Rosales con sus hijas. @riverakiko Kiko Rivera llora a la figura del padre porque apenas pudo estar con él. Francisco Rivera, 'Paquirri', murió el 26 de septiembre de ese mismo año, cuando él tenía tan solo 7 meses de vida. Desde entonces hasta ahora ha construido la figura paterna a base de recuerdos. Primero lo que se conservaban en casa, en la familia, en el hogar. Luego las que ha ido descubriendo a través de los medios de comunicación. Las ausencias duelen, y hace unos días se refería a la de su abuela materna, doña Ana. "Hoy es tu cumpleaños 90 primaveras y no puedo estar a tu lado. Quiero mandarte a través de tus sueños el beso más grande del mundo yaya. Siento que esté pasando todo esto pero es necesario", decía. Kiko lamenta la situación que viven en la familia. Kiko Rivera en su 'cueva' @riverakiko