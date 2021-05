Hace unos días eran Tamara y su novio, Iñigo Onieva los que denunciaban el acoso al que se han visto sometidos en las últimas semanas. Ahora es Candela Peña la que estalla contra las amenazas que recibe desde hace tiempo en redes sociales, contra ella y contra su hijo. Algo terrible. Su paciencia ha terminado y ha lanzado un grito de socorro a la Policía Nacional. En sus stories de Instagram, la actriz pide que se ponga fin al anonimato digital y ha optado por hacer públicos tanto los insultos y amenazas que ha recibido como los perfiles de las personas que los envían. "Hija de la grandísima puta como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo y esta vez no es broma", escrito un hater sobre una fotografía en la que aparece Candela. Ese solo un ejemplo de lo que encuentra la actriz cuando mira su red social. Por eso ha tomado esta decisión y pide ayuda a las fuerzas de seguridad.

Candela Peña publica los insultos y amenazas que recibe. RTVE

Candela Peña dice que está aterrada "No toleren el maltrato", "miedo" y "ayuda", son los mensajes que lanza Candela Peña etiquetando a la Policía Nacional. Y denuncia, a la vez, que en Instagram se haya difundido una fotografía en la que aparece ella con su hijo en brazos con una amenaza de muerte dirigida al pequeño. "va a morir pronto tu hijo", le dicen. "No sé de dónde sacó esta foto. Estoy aterrada. Socorro", ha escrito la actriz ante esta situación intolerable. La Policía Nacional está ya actuando y Candela les ha dado las gracias públicamente, y también a todos aquellos que le han mostrado su apoyo y cariño: "El amor y el respeto siempre pueden, y me llega a caños y raudales", dice. "¡Estoy colmada de bendiciones, gracias también a la Policia Nacional". Javier Cámara ha sido uno de los primeros en enviarle su mensaje: "Ánimo, amiga preciosa. Aquí estamos para lo que haga falta. Amor por un tubo. Todo por tu familia.

Te quiero", le dice.