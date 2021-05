2021 está siendo un año de nacimientos. La lista de famosas que han tenido a sus bebés en estos meses es larga, desde Paula Echevarría a Edurne, pasando por Ana Boyer, Ariadne Artiles, María Adanez y Esmeralda Moya, por citar algunos ejemplos. Pero no todas las 'celebs' sienten la llamada de la materninad. Es el caso de Cristina Pedroche. La presentadora está centrada en sus negocios y proyectos profesionales, por eso dice que ahora no es el momento, y añade que quizá nunca llegue. "Tengo 32 años y no me planteo a día de hoy ser madre, a lo mejor no me lo planteo nunca y no pasa nada, es una opción más y voy a seguir siendo igual de buena mujer, sentirme realizada y ser feliz y ya está".

Ya tiene un niño Vive un dulce momento con Dabiz Muñoz, el cocinero estrella, pero no piensa en que la llegada de un niño pueda reforzar esta unión. "La finalidad de mi vida no es ser madre. La finalidad de la vida tiene que ser feliz y eso es lo máximo que nos ha tenido que enseñar la pandemia y parece que ya se nos está olvidando. Lo importante son las personas, entonces yo quiero ser feliz, hacer feliz a los míos y ya está". Además, ella ya tiene un niño. Al menos eso dice. "A Dabiz lo trato como a mi niño porque lo he visto nacer en la cocina de nuestra casa y es que Dabiz cocina increíble todo, es un chef 360, es que lo tiene todo. ¡Un sándwich mixto hecho por él sabe de otra manera, una sopa es otra cosa, todo lo que haga él es otra cosa!".

Sobre la importancia de la educación sexual La presentadora habla con total naturalidad de todo, como por ejemplo de la menstruación, un tema que quiere que deje de ser tabú. Ella lo hizo hace tiempo en redes sociales y recibió todo tipo de comentarios. "Lo primero y fundamental es la educación sexual en los colegios, me parece una asignatura obligatoria y no solo para niñas, sino también para niños, que al final ellos también van a crecer y luego se van a relacionar con mujeres, al final hay hombres y sobre todo niños que no tienen mucha conciencia y acaban metiéndose con la hermana porque le ha bajado la regla. Hay que cotar eso y eso se corta con educación". Educar a los niños en el colegio pero también en casa. "Yo soy una loca, estoy todo el rato buscando cosas en Google, aprendiendo cada vez más y eso es porque mi madre siempre me lo ha inculcado desde pequeña, a ser curiosa, habrá cosas que no sepas, búscalas, estúdialas y créate tu propia opinión, eso es lo que hago".

Perdió a su abuela por el coronavirus Es inevitable hablar de pandemia, y sobre todo porque Cristina perdió a su abuela por la COVID-19. Por eso remarca la importancia de vacunarse. "No existe normalidad y no va a existir hasta que todos estemos vacunados y no exista el virus, como no sabemos si eso va a pasar, tenemos que seguir siendo muy responsables, con medidas de seguridad, con mascarillas y con todo lo que podamos. No quiero hablar en primera persona porque en el fondo es mi abuela, es muy doloroso y a día de hoy sigo sin haber pasado el duelo porque también vivimos en una sociedad que te obliga a ser productiva todo el rato y a estar bien, entonces no he tenido tiempo todavía de soltarlo bien, pero tenemos que ser conscientes de que el virus está con nosotros y yo no quiero hablar en primera persona por lo de mi abuela, es que todos tenemos que ser responsables porque es la única manera de salir de esta, todos juntos y la única manera es que nos vacunen".