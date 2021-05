Sara Carbonero está feliz, radiante y con mucha energía. La influencer está en uno de los mejores momentos de su vida y se nota. Tras superar su ruptura con Iker Casillas, Sara se desmelena por fin y rehace su vida poco a poco y nos tiene acostumbrados a ver en su Instagram posts de lo más variopintos, desde su trabajo en las ondas de radio hasta sus mejores looks, pasando por los más artísticos con un mensaje profundo. Pero a lo que no nos tiene tan acostumbrados es a que recibamos los buenos días de Sara como los hemos recibido: sabiendo qué guarda en el bolso. Y ya te adelantamos que por mucho que lo pienses... ¡jamás lo adivinarías!

¿Qué esconde Sara Carbonero en su bolso?

El bolso es uno de los complementos preferidos por las famosas para dar un toque diferente a sus looks. Y el bolso de una mujer siempre está lleno de 'por si acasos' y un montón de enseres útiles para el día a día: el móvil, la cartera, clínex, un espejo, gafas de sol, complementos, ibuprofenos... Unas llevan más maquillaje, otras optan por meter un calzado cómodo para cambiarse a las horas y otras tantas prefieren llevar lo justo y necesario. Aunque el bolso está a punto de convertirse también en tendencia entre hombres.

Lo que está claro es que el bolso es un salvador para muchas mujeres, que recurren a este tipo de complementos para poder guardar lo que no pueden llevar en los bolsillos. También es uno de los suplementos de moda más cotizados en las alfombras rojas, ya que no solo ayuda a dar un toque diferente de look, sino también a poder llevar las cosas sin estropear los maravillosos vestidos con los que posan.

00.15 min ¡Morimos de amor con este gatito en el bolso de Sara Carbonero!

Y así como es un salvador para muchas mujeres, también lo ha sido para este lindísimo gatito que se ha colado en el bolso de Sara Carbonero con el que la influencer ha dado los buenos días a todos sus seguidores: "Hoy una que ha dormido dentro de mi mochila", escribe al lado. Parece un cachorro, pero no sabemos si se trata de una nueva incorporación familiar de Sara Carbonero o si será algún gato de alguna amiga o incluso de la calle, que se haya parado a recibir los mimos de Sara. Sea como sea, ¡estas adorables imágenes han conquistado nuestro corazón a ritmo de Hola, buenos días, de El Canijo de Jerez.

Sara Carbonero siempre ha sido una gran amante de los animales y lo ha llevado por bandera. En 2011, la influencer adoptó en una protectora junto a su exmarido, Iker Casillas, un precioso golden retriever al que llamaron Doce. La pareja solía pasearlo por la calle y jugar mucho con él, aunque hace tiempo que no sabemos de Doce. Además, en 2019 Sara también acogió a un bichón maltés blanco del que suele subir imágenes junto a sus hijos, Martín y Lucas.

