2021 no está siendo el mejor año para Iker Casillas, hoy cumple 40 años y después de once años junto a Sara Carbonero, en esta ocasión lo celebrará soltero. No es el mejor momento del exfutbolista ya que su ruptura ha sido muy mediática y han saltado muchos rumores entorno a los dos. Rumores que hacen daño y otros que no. Precisamente ahora hay medios de comunicación que hablan de un posible acercamiento de la pareja, e incluso en alguno se puede leer la palabra reconciliación. Son solo rumores, nada más, pero hoy toda la prensa está pendiente Sara Carbonero, que ya le ha felicitado publicamente con esta dedicatoria: "Feliz vuelta al sol. Que las vistas de ese cuarto piso sean maravillosas".

Sara Carbonero felicita a Iker Casillas por su cumpleaños Instagram / @saracarbonero

Seguro que también le ha felicitado de manera privada, pero esta felicitación ha sido a través de sus stories de Instagram y acompaña sus mejores deseos con una foto de Iker en la que parece que está en el salón de su nueva casa y con la canción de Happy Birthday de Lenny Kravitz. Con este mensaje, Sara hace muestra de la buena relación que mantienen a pesar de que sus caminos hayan tomado rumbos distintos.

El pasado 12 de marzo ambos anunciaron públicamente su separación a través de las redes sociales con el mismo comunicado oficial, dejando claro que su separación era amistosa, pero necesaria: “El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos”. Y el 6 de abril, oficializaron su separación con un divorcio de mutuo acuerdo en el que ella se queda con la custodia de los hijos, con un régimen de visitas muy flexible para Iker, que correrará con los gastos de su educación.

En ese mismo comunicado, pedían también distancia con los medios en un momento tan significativo para ellos: “Pedimos que por favor se respete nuestra intimidad en este momento de cambio”. Y no ha sido así, desde que se separaron, no han parado de surgir rumores entorno a nuevas posibles parejas y la prensa del Corazón se ha hecho eco de todo ello.

Tanto ha sido el ruido generado, que el propio Iker tuvo que decir basta al acoso mediático: “Estoy harto de que se inventen historias sobre mí” y está dispuesto a tomar acciones legales contra quiénes difundan informaciones falsas sobre él y su familia.