Lara Dibildos ha estado muy presente estos últimos días en algunos medios del corazón, y en las tendencias de las redes sociales, por los rumores que la relacionan con Iker Casillas tras su ruptura con Sara Carbonero. El pasado 12 de marzo la pareja anunciaba su separación y el 6 de abril firmaron su divorcio de mutuo acuerdo, y el nombre de Lara Dibildos comenzaba rápidamente a destacar entre el ruido resultante del asunto.

Y es que, aunque comparten la custodia de sus hijos y mantienen una relación cordial, Iker y Sara ya viajan por caminos distintos. Casillas se ha mudado a un espectacular ático de lujo en Madrid y Carbonero ha recuperado la sonrisa en esta nueva etapa... ¿Alguno de los dos ha dado la bienvenida a un nuevo amor?

Lara Dibildos se pronuncia sobre su relación con Casillas

La actriz Lara Dibildos ha respondido tajante a esta polémica que asegura le ha llegado por sorpresa: “Te enteras de algo que no sabes de dónde viene ni a dónde va y que evidentemente es absolutamente falso”, dice.

Durante los últimos días, ha estado esquivando las preguntas incómodas, pero ya se ha decidido a zanjar el asunto para que no vaya a más: “No he ido a ningún programa ni lo he aclarado, pero lo digo aquí y ahora. Que es absolutamente falso”.

“No tengo nada que ver con esa ruptura“

También confiesa que lo ha pasado mal con este asunto y que las reacciones de la gente han sobrepasado lo que se podía esperar: “Me ha caído una en Instagram además diciéndome barbaridades”. Y asegura que ella no tiene nada que ver en la historia de Iker y Sara: “No he tenido nada que ver en esa relación, y menos en esa ruptura. Y, es más, hace un montón de años que ni siquiera, aunque tenemos amigos en común, es que ni he coincidido con él”.