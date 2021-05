Sara Carbonero se desmelena, ¡por fin!

Sara Carbonero sorprende a todos sus seguidores con una fotografía muy distinta a las que nos tiene acostumbrados. La vemos en la playa, concretamente en Bolonia, en Cádiz, y se muestra muy sensual, ¡y completamente desmelenada! La imagen es un #tbt, no es de ahora, pero lo relevante es la actitud que tiene ella. Ya se sabe, más vale una imagen que mil palabras, y esta imagen lo dice todo.

En la foto , Sara Carbonero posa asl lado de un árbol tomando el sol con un look "sensillito " como dice ella. Y por supuesto, con color, mucho color. Se trata de un mono de cuerpo entero floreado y de estampado irregular que acaba con volantes en las piernas. De esta forma, la periodista manda buena vibra a todos sus seguidores al empezar el mes del mayo y recordar que aún está por llegar el verano y el calor con este recuerdo de hace unos años.

La periodista posa con un 'look' muy veraniego y una gran sonrisa @saracarbonero en Instagram

De un tiempo a esta parte, la presentadora se muestra cada vez más ilusionada y hasta se ha especulado que haya podido empezar un nuevo romance... Sara ha sido relacionada com un empresario canario , amigo de su querídisima Isabel Jiménez, quien ha sido un gran apoyo para ella durante estos duros meses de separación.

Hace unos meses la periodista deportiva lucía un rostro más triste y serio . No era para menos, ya que nos sorprendió con la noticia bomba del año: su divorcio con Iker Casillas . Pero como todos sabemos, el tiempo todo lo cura y ahora Sara Carbonero vuelve a sonreír y a disfrutar de la vida. Se nota porque no para de compartir imágenes en su Instagram con una actitud de lo más positiva y, sobre todo, con muchas ganas de comerse el mundo.

Sara Carbonero celebra el Día de la Madre

Además de su actitud en las redes sociales, Sara Carbonero ha vuelto a las ondas de radio con más fuerza que nunca para entrevistar a figuras y personalidades públicas de la cultura como actrices, cantantes, presentadores, cómicos, etc. Pero su profesión no es el único refugio que tiene...

Sara Carbonero también muestra su faceta como madre en sus perfiles y en el Día de la Madre, la periodista deportiva compartió la emotiva felicitación de Lucas, el mayor de sus hijos, en una fecha tan especial y señalada.

Se trata de un emotivo dibujo infantil de una pera donde Lucas ha escrito: "La vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una mamá. ¡Feliz Día de la Madre!". La publicación no ha tardado en arrasar completamente en las redes sociales y en tan solo unas horas se volvió completamente viral, acumulando más de 90000 'me gusta' y numerososo comentarios de corazones rojos de otras famosas como Isabel Jiménez o Ana Obregón, quien ha recordado a su hijo Aless por el Día de la Madre.

