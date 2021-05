Lucía Rivera en la playa, con bikini y a lo chica Bond

En 1962 lo hizo Ursula Andress en Agente 007 contra el Dr. No, 40 años después lo hacía Halle Berry en Muere otro día y más recientemente Úrsula Corberó en La casa de papel. Ahora es Lucía Rivera la que sale del mar como una auténtica chica Bond. La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero derrocha sensualidad recreando uno de los momentos icónicos del cine. No le ha hecho falta ni cinturón ni daga para refrescarnos la memoria con esta imagen tan veraniega que ha compartido a través de sus redes sociales, aunque no es la primera vez que la vemos presumir de tipazo. La modelo sorprendió hace unos días con un sugerente posado que hizo que su padre tuviera que taparse los ojos.

00.21 min Lucía Rivera, al más puro estilo chica Bond

Tras darse un buen chapuzón, Lucía Rivera sale del agua vistiendo un diminuto bikini que no le puede sentar mejor. "Voy a estar subiendo fotos del mar mucho tiempo, aviso", así advierte a sus más de 150 mil seguidores de que esta no va a ser la última imagen que vean de ella sobre la arena. La modelo ha disfrutado de esta idílica estampa para hacerse algunas fotos y compartirlas en su perfil de Instagram. ¡Quién pudiera disfrutar de esa playa y de ese pedazo de día!

Como era de esperar, sus fans han llenado su última publicación de hagalos y piropos. "Diosa", "pero cómo se puede ser tan guapa", "una sirena", son algunos comentarios que le han dejado.