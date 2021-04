La actriz reaparece en un evento público tras su aparatoso accidente doméstico con el que casi se corta el ojo y aprovecha para confesar como está tras su ruptura sentimental con el modelo Juan Betancourt. Hace unos días, la actriz Andrea Duro alarmaba a todos sus seguidores publicando una foto en la que se señalaba una herida en la cara, concretamente unos cortes muy cerca de su ojo izquierdo.

Andrea Duro nos enseña su corte cerca del ojo RTVE.es

Andrea ha confesado que “fue una cosa súper torpe”. Un pequeño accidente doméstico totalmente inesperado al que le resta importancia: “Se me escurrieron las tijeras y al cogerlas al vuelo, me arañé, bueno me corté”.

Y a pesar de lo aparatoso que parecía al principio, ya no le queda ninguna marca: “Está súper bien recuperado y ha sido en tan sólo una semana”. La actriz ha reaparecido en el Festival de Cine de Ibiza para apoyar los Premios Atarte y ha adelantado lo le depara el futuro.

Dos nuevos proyectos a punto de estrenarse Desde Ibicine, Andrea quiere mostrar públicamente su apoyo a la cultura en estos momentos tan delicados: “Para que entre todos demos ese empujón para poder remontar un poco la situación en la medida de lo que se pueda”. Ha aprovechado para adelantarnos sus futuros proyectos y es que Andrea está casi de estreno. Sin confirmar aún la fecha, nos habla de Extremo, que se emitirá en la paltaforma Netflix.También nos cuenta la que será su próxima película: “El 11 de Junio, en cines, estrenamos Con quién viajas, la primera película de Hugo Martín Cuervo, un director que es maravilloso, con Pol Monen, Salva Reina y Ana Polvorosa”. La vemos muy entusiasmada en lo que será una película que le hace mucha ilusión: “Es un reparto muy pequeñito, se trata de una comedia que animo a que la gente la vaya a ver para salir un poco de esta vorágine”. Andrea Duro está bien tras su ruptura con Juan Betancourt RTVE.es