¡La fiesta de los Premios Oscar no acaba nunca! Bueno, sí, al día siguiente, pero.... ¡dura prácticamente toda la noche! Primero se calientan motores con los mejores looks de los actores y actrices del momento en la alfombra roja de la entrega de premios más esperada durante todo el año. Luego va la ceremoni a de entrega de las estatuillas para ver quién de los nominados se la llevará a casa y... ¿después? ¡A celebrarlo por todo lo alto! Además de la after party de la Academia, existe una fiesta aún más especial si cabe: la prestigiosa pre-party de Elton John, donde todo lo recaudado se envía directamente a la fundación del pianista para la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual como el sida: la Elton John AIDS Foundation (EJAF). En la 29. º edición de esta fiesta, la gran invitada que a deslumbrado ha sido Dua Lipa, con una actuación muy muy especial.

Dua Lipa y Elton John brillan en la noche de los Oscars con Bennie and the jets La prestigiosa fiesta previa a los Premios Oscar de Elton John se ha convertido en un imprescindible de la noche de Hollywood y de la celebración de los Premios Oscar. En la edición de este año, Elton John invitó a la cantante Dua Lipa para unirse a él. Debido a las restricciones de la pandemia provocada por el coronavirus, a la pre-party de Elton John podía acudir cualquier persona, ¡incluso tú! Porque se ha hecho de manera online, invitando tanto a fans como a amigos de todo el mundo del pianista británico, quien hace unos días presentó junto a su marido, el director de cine David Furnish, cómo sería su fiesta y cómo conseguir las entradas para el concierto virtual. Presentada por Neil Patrick Harris, la fiesta de Elton John ha sido una de las más esperadas estos días desde que el cantante anunció que actuaría junto a Dua Lipa. La fiesta empezó con un show de Elton John y David Furnish, pero rápidamente pasaron a las actuación que todo el mundo estaba deseando ver esa noche: Elton al piano y Dua Lipa a su lado. Los dos brillaron, no solo por sus conjuntados estilismos, sino también por sus increíbles voces acompañadas en una perfecta entonación. En el pequeño vídeo que han difundido de toda la actuación, podemos ver a Elton John enfundado en un traje morado de lentejuelas que brilla por sí mismo. La cantante Dua Lipa hizo lo propio y se vistió con uno de sus glamurosos vestidos a los que ya nos tiene más que acostumbrados, como el que lució durante la entrega de premios de los Globos de Oro. En esta ocasión, Dua Lipa escogió como vestido principal uno largo de brillantes blancos que imitan a los típicos cristales de una bola de discoteca de los años 80. No contenta con ello, la cantante sacó de su manga un segundo vestido negro con el que tampoco dejó indiferente a nadie. Además de haber cantado Bennie and the jets al lado de Elton John, la cantante lució otro maravilloso vestido negro clásico con una forma acampanada a la altura de las piernas, donde lo que más destacó fue su collar principal, también con cristales relucientes. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Elton John (@eltonjohn)“ “ Gracias a esta actuación, la fundación de Elton John ha logrado recaudar más de tres millones de dólares para la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. Un acto que no solo ha hecho feliz al propio cantante, ya que gracias a todas las entradas vendidas ese dinero irá a parar a la EJAF, la fundación puntera en el mundo que lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. Dua Lipa ha festejado la gran ocasión que ha tenido en su vida de actuar junto a Elton John en su perfil de Instagram: "Querido Elton, gracias por invitarme a actuar contigo anoche. Un verdadero honor y un sueño haber hecho esto contigo por una causa tan increíble. Aún tengo una sonrisa de oreja a oreja y nunca jamás olvidaré este momento, especialmente el momento en el que cantamos 'Bennie And The Jets' y 'Love Again'. ¡Te amo!, ha escrito la artista. La cantante brilla por sí misma @dualipa en Instagram Así de elegante con una joya principal lució Dua Lipa al cantar con Elton John @dualipa en Instagram Más noticias de actualidad, cine, música y famosos, en #Tendencias