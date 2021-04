A unos días apenas de que regresa la gran noche del cine con la 69. º edición de los Premios Oscar, una de las grandes divas de Hollywood está de celebración porque es su cumpleaños. Nos referimos a Barbra Streisand, que hoy cumple nada más y nada menos que... ¡79 años! La actriz y cantante celebra esta ocasión especial el mismo día que se cumplen otros 52 años de haber ganado su primer Oscar en la categoría de mejor actriz por su interpretación en ...

Barbra Streisand triunfaba allá por donde pisaba. Tanto es así, que Aitana cantó su famoso tema Happy days are here again en los Goya 2021 por petición del propio Antonio Banderas, presentador de la gala al que la propia Barbra le dejó un mensaje muy especial para el cine español.

Barbra Streisand, diva de los pies a la cabeza

En su extensa carrera, que abarca más de seis décadas, Barbra Streisand ha logrado grandes hitors en la música, el cine y el teatro. Es una apasionada del arte en cualquiera de sus vertiendes y hasta tiene su propia colección de cuadros. En el cine, Barbra Streisand consolidó su carrera cinematográfica no solo como actriz, sino también como directora de las películas El príncipe de las mareas (1991) y El espejo tiene dos caras (1996).

Icono popular desde los años 60, Barbra Streisand también se convirtió en una de las artistas musicales más relevantes a nivel internacional tras vender más de 200 millones de discos en el mundo, de los cuales 68,5 millones se vendieron en Estados Unidos. Algunos de sus temas más sonados son The way we were (1973), Woman in love (1980), Memory (1982) o Somewhere (1985), entre muchos otros.

Por todo esto y mucho más, es una de las seis mujeres en haber sido reconocida con los mayores galardones en música, cine y teatro (premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony), junto a Helen Hayes, Rita Moreno, Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg y Liza Minnelli. Además, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, le hizo entrega de la medalla de la libertad en 2015 como reconocimiento.

Barbra Streisand recibe la medalla de la liberad en 2015 El presidente de entonces, Barack Obama, se la entrega. GTRES

Más noticias de actualidad y famosos, en #Tendencias