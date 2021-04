Hacerse un hueco en Hollywood no es tarea fácil. Después de mucho trabajo, los Premios Oscar son el ansiado reconocimiento de cualquier actor que quiera destacar en la industria. Solo algunos privilegiados logran la categoría de 'estrella', aunque ninguno está exento de acabar 'estrellado'. Aunque parezca mentira, ellos también se equivocan y, a pesar de su fama, sus películas no siempre son bien acogidas. Los temidos Premios Golden Raspberry, más conocidos como Razzies o los anti-Oscars, se encargan cada año de ponerles los pies en la tierra a nuestros ídolos y de señalar los horrores de la industria cinematográfica. ¿Se puede ser el mejor y el peor actor al mismo tiempo? La respuesta es sí. Estos son los intérpretes que presumen de estatuilla y de Razzie en sus vitrinas.

Ben Affleck sabe muy bien lo que es ganar un Premio Oscar, pero mejor aún lo que es llevarse un Razzie. El intérprete recibió su primera estatuilla con la película Good Will Hunting y años después repitió con Argo , pero donde realmente ha 'triunfado' ha sido en los Premios Golden Raspberry. Affleck ha estado nomiando en numerosas ocasiones, pero no se llevó el Razzie a peor actor hasta su interpretación en Gigli .

Sandra Bullock

En 2010, la protagonista de The blind side se llevó su primer Oscar a mejor actriz, pero también se llevó el Razzie por su papel en la película All about Steve, donde da vida junto a Bradley Cooper a una excéntrica creadora de crucigramas de un periódico local. La crítica llegó a calificarla como la peor película de su carrera. Ella hizo gala de su sentido del humor y fue a recoger su premio. "Véanla, véanla con sus propios ojos y digan si merezco este premio. Me darán la razón y el año que viene volveré a devolverlo", dijo dirigiéndose al publico subida en el escenario.