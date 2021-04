Estamos expectantes ante la gran fiesta del cine, que se celebra el próximo 25 de abril, en la madrugada del domingo. Nos referimos a los Premios Oscar 2021, que festejan su 93º edición. La ceremonia vuelve a ser presencial y obviamente, cumplirá con todas las medidas de la Covid – 19 y será sin duda, una de las más especiales que recordemos.

El evento se ha retrasado dos meses a causa de la pandemia y las grandes estrella están impacientes por volver a celebrar uno de los eventos más importantes del año. Ya conocemos algunos detalles de lo que ocurrirá, celebridades como Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Harrison Ford, Zendaya, Rita Moreno y Bryan Cranston presentarán una parte de la gala.

Viola Davis y Riz Ahmed, presentadores de película

Eso sí, el glamur está servido, porque se le sumarán a ese elenco de estrellas del cine, Viola Davis y Riz Ahmed, nominados al Óscar a mejor actriz por La madre del blues y actor protagonista por Sound of metal, que también presentarán la gala e incluso entregarán algún premio.

Ella, está haciendo historia en el cine. Acumula numerosos premios en el mundo de la interpretación, y no es la primera vez que acude a esta gran fiesta. Ya ganó en 2017 un Oscar y un Globo de Oro a mejor actriz de reparto por Fences, y un Premio Emmy en 2015 por interpretar a la protagonista de la serie Cómo defender a un asesino.

Y Riz Ahmed no se queda atrás, a sus 38 años, es el primer musulmán nominado a mejor actor por la película Sound of metal que los críticos la han descrito como “una joya por la que querrás tocar el tambor”. También colecciona otras nominaciones y galardones, el más importante hasta la fecha, un Premio Emmy a mejor actor por la miniserie The NIght Of en 2018.

En ésta ocasión, los productores de la ceremonia Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins quieren darle un enfoque distinto, y cambiarán el formato habitual por un particular guión que imitará una película en directo.