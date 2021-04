Suri Cruise, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise, cumple sus 15 dulces años con otros tantos sin ver a su padre: el divorcio de sus padres, la relación de Tom Cruise con la cienciología y la distancia de sus hermanos ha marcado una infancia que, sin embargo, ha dado lugar a una joven madura y feliz. Su nacimiento fue todo un acontecimiento y ahora todo el mundo espera saber a qué se dedicará la pequeña Suri y, sobre todo, si dará algún paso, conforme se acerca a la mayoría de edad, para reencontrarse con la otra parte de su familia.

¿Seguirá los pasos de sus padres y se convertirá en intérprete de cine? ¿O querrá seguir viviendo ajena al mundo mediático que la espera? Suri, de momento, no tiene redes sociales que conozcamos, pero su madre no ha dudado ni un momento en felicitarla por Instagram: "Feliz cumpleaños, cariño. No me puedo creer que ya tengas 15 años", escribe al lado de tres fotografías de la pequeña a su lado.

Suri Cruise lleva más de seis años sin ver a su padre Corría el año 2006 cuando dos de las actrices más famosas del momento estaban a punto de dar a luz: Angelina Jolie y Katie Holmes. Con tan solo un mes de diferencia los hijos de ambos nacieron con todo el foco mediático apuntando directamente hacia ellos. Suri Cruise se conviritó en una de las hijas de famosos más conocidas del mundo junto a Siloh, el hijo biológico de Brad Pitt y Angelina Jolie. Sin embargo, cada uno ha ido por un camino diferente de la vida a pesar de que ambos se criaron en pleno centro mediático y bajo los focos. Mientras que el primero sí aparece delante de las cámaras, Katie Holmes decidió apartar a su hija de los focos tras su divorcio con Tom Cruise en 2012. Suri Cruise y Katie Holmes, caminan por Nue Suri Cruise y su madre mantienen una magnífica e íntima relación GTRES

Una huida de la cienciología Siempre se achacó el divorcio de Cruise y Holmes a la cienciología, el movimiento religioso de origen estadounidense que pretende promover el conocimiento introspectivo mediante ciertas técnicas alternativas y cuyo funcionamiento ha disparado las alarmas en varias ocasiones. Según varias fuentes cercanas a la familia, Tom Cruise no ve a su hija porque, tras el divorcio y la partida de su madre, no se ha educado en la cienciología: "La Cienciología considera a Katie una persona supresiva, un enemigo, y por lo tanto Tom cree, como todos los cienciólogos, que no puede estar conectado con Suri", dijo Leah Remini, la actriz que más notoriamente ha denunciado las prácticas de esta organización religiosa. Katie Holmes, que tras su divorcio con Cruise mantuvo una relación de seis años con el actor Jamie Foxx, se llevó a su hija a Nueva York. "Katie lo ha hecho muy bien con la crianza de Suri, ya que le ha proporcionado un entorno estable. Es su prioridad número uno pase lo que pase, y a pesar de la ausencia de su padre, ella ha crecido feliz", dijo otra fuente cercana a la familia. Desde que Katie Holmes se separó de Cruise, volvió a adoptar la religión católica y decidió criar a su hija Suri bajo los preceptos de esta Iglesia, por lo que la matriculó en el Colegio Católico del Sagrado Corazón de Jesús de Nueva York, donde estudiaron otras celebridades como Lady Gaga o Paris Hilton. Las dos mantienen una estrecha relación y es habitual verlas compartir tiempo juntas paseando por las calles de la ciudad y hasta se dice que la pequeña Suri ha heredado el gusto por la moda de su madre, lo que podría convertirla en una influencer de éxito en un futuro no muy lejano. Además, Suri Cruise Holmes es una gran amante de los animales y tiene dos perros como mascotas, de los que ella misma se encarga paseándolos y cuidándolos.